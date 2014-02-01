به گزارش خبرنگار مهر، هفته هجدهم از رقابتهای فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور از امروز شنبه آغاز می‌شود اما دیدارهای مهم این هفته روز یکشنبه برگزار می‌شود که در گروه "الف" تیم صدرنشین پدیده مشهد در زمین گیتی پسند روز سختی را تجربه می‌‎کند. شاگردان میثاقیان در هفته‌ای که نساجی تیم دوم گروه استراحت دارد، اگر در خانه پیروز شوند، فاصله خود را با تعقیب کنندگان بیشتر می‌کنند اما تساوی به سود دیگر مدعیان این گروه است اما شکسن، گیتی پسند را به صدرنشینان نزدیک خواهد کرد.

سیاه جامگان دیگر تیم مشهدی در زمین گهر دورود قعرنشین به میدان می‌رود و اگر بتواند در این بازی پیروز شود، به رده دوم صعود می‌کند. البته در این روز صنعت نفت آبادان هم در خانه میزبان استقلال اهواز است، مسابقه‌ای که صنعت نفت با پیروزی در آن می‌تواند به جایگاه خود در جدول بهبود بخشد. اگر در این هفته سیاه‌جامگان و صنعت نفت آبادان پیروز شوند، تفاضل گل، تیم دوم جدول را مشخص می‌کند.

شهرداری بندرعباس هم در زمین شهرداری یاسوج به میدان می‌رود، مسابقه‌ای که بندرعباسی‌ها برای کاهش اختلاف خود با 4 تیم بالای جدول و حفظ جایگاه فعلی به پیروزی نیاز دارند و یاسوجی‌ها هم برای فرار از جمع قعرنشینان باید در این بازی پیروز شوند.

گل‌‌گهر سیرجان که به خاطر نتایج ضعیف در هفته‌های گذشته تا رده هفتم پائین آمده است، برای بازگشت به جمع مدعیان در بازی این هفته باید نیروی زمینی را شکست دهد، مسابقه‌ای که دو تیم هم امتیاز بوده و می‌توانند با پیروزی در این بازی به رده‌های بالاتر برسند. دیدار فولاد یزد و الوند همدان هم نبردی برای فرار از قعر است و تیم برده از جمع قعرنشینان فاصله می‌گیرد.

برنامه کامل دیدارهای هفته هجدهم از لیگ دسته اول در گروه "الف" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه الف:

یکشنبه - 13/11/92

* پدیده مشهد - گیتی پسند اصفهان

* صنعت نفت آبادان - استقلال اهواز

* گهر دورود - سیاه‌جامگان مشهد

* شهرداری یاسوج - شهرداری بندرعباس

* گل‌گهر سیرجان - نیروی زمینی

* فولاد یزد - الوند همدان

جدول‌ رده‌بندی گروه الف:

1- پدیده مشهد 29 امتیاز

2- نساجی مازندران 27 امتیاز

3- سیاه جامگان مشهد 25 امتیاز - تفاضل گل 3+

4- صنعت نفت آبادان 25 امتیاز - تفاضل گل 2+

5- شهرداری بندرعباس 23 امتیاز

-----------------------------------------------

12- شهرداری یاسوج 14 امتیاز

13- گهر دورود 11 امتیاز

دیدارهای گروه "ب" درحالی از امروز با نبرد ابومسلم با مس رفسنجان، دو تیم میانه جدول این گروه آغاز می‌شود و ابومسلم برای فرار از نیمه پائین جدول به پیروزی در این بازی خانگی نیاز دارد که مهمترین بازی هفته فردا در جنوب کشور برگزار خواهد شد.

در این بازی نفت مسجد سلیمان تیم سوم جدول میزبان ایرانجوان بوشهر است. نفت برای کاهش اختلاف 4 امتیازی‌اش با ایرانجوان به پیروزی در این بازی نیاز دارد، تساوی در این مسابقه به سود دیگر مدعیان است و پیروزی ایرانجوان، راه را برای صعود این تیم بوشهری به لیگ برتر هموارتر می‌کند.

در دیگر بازی دارای اهمیت این هفته، دیدار سایپا شمال قعرنشین با نفت و گاز گچساران است. سایپا برای اینکه به دسته دوم نزدیک‌تر نشود باید در این بازی پیروز شود اما نفت و گاز که یک بازی از ایرانجوان کمتر دارد، اگر در این بازی پیروز شود و ایرانجوان در زمین نفت ببازد، به صدر جدول خواهد رسید.

دیدار پاس همدان و پیکان تهران هم اهمیت بسیار زیادی دارد. پاس برای فرار از قعرنشینی و سقوط به دسته اول باید در این بازی پیروز شود و پیکان هم برای نزدیک شدن به صدر و بازگشت به لیگ برتر، برای برد در این بازی مهم به میدان می‌رود. شکست هر کدام از این دو تیم باعث می‌شود آنها در پایان هفته جاری به رده‌های پائین‌تر سقوط کنند.

پارسه هم در خانه میزبان البدر بندرکنگ است. پارسه که در هفته‌های اخیر امتیازات مهمی را از دست داده و تا رده هفتم پائین آمده است، برای جبران آن امتیازات باید در خانه البدری را شکست دهد که برای دور شدن از بخش پائینی جدول نیاز به پیروزی دارد. آلومینیوم هرمزگان و راهیان کرمانشاه هم دیگر بازی این هفته را برگزار می‌کنند که تیم راهیان برای رسیدن به رده‌ای بهتر از ششمی و آلومینوم برای فاصله گرفتن با قعرنشینان به میدان خواهد رفت.

برنامه کامل دیدارهای هفته هجدهم از لیگ دسته اول در گروه "ب" و جدول رده‌بندی این گروه به شرح زیر است:

گروه ب:

شنبه - 12/11/92

* ابومسلم مشهد - مس رفسنجان

یکشنبه - 13/11/92

* پارسه تهران - البدر بندرکنگ

* سایپا شمال - نفت و گاز گچساران

* پاس همدان - پیکان تهران

* آلومینیوم هرمزگان - راهیان کرمانشاه

* نفت مسجد سلیمان - ایران‌جوان بوشهر

جدول‌ رده‌بندی گروه ب:

1- ایرانجوان بوشهر 28 امتیاز

2- نفت و گاز گچساران 25 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- نفت مسجد سلیمان 24 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- پیکان تهران 24 امتیاز - تفاضل گل 2+

5- یزد لوله 23 امتیاز

-------------------------------------------

12- آلومینیوم هرمزگان 14 امتیاز

13- سایپا شمال 9 امتیاز