علیرضا آسانلو، هنرمند و طراح گرافیک و نقاش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد نمایشگاه جدیدش گفت: برای نمایشگاه جدیدم که در گالری شیرین و فرهاد برپا خواهد شد نام «برخورد مستقیم با زندگی» را انتخاب کردهام.
وی افزود: در این نمایشگاه پرترههایی به نمایش درمیآید که در همه آنها از مدل زنده استفاده کردهام و هیچ اثری نیست که ذهنی خلق شده باشد.
این هنرمند نقاش ادامه داد: تمام مدلها را میشناسم و همه آنها را از اطرافیانم انتخاب کردهام. از جمله ویژگیهای این نمایشگاه این است که تمام این آثار در زمانهای کوتاه خلق شدهاند و کل زمان طراحی برای این پرترهها 2 تا 15 دقیقه بودهاست.
وی دلیل این کم بودن زمان برای کشیدن نقاشیها را ساده کردن فرآیند نقاشی عنوان کرد و گفت: میخواستم با این نمایشگاه نشان دهم که برخورد هنری را میتوان ساده کرد و در چند خط و به صورت یک ماده و یک نگاه به فرآیند نقاشی نگریستم که همین موضوع باعث خلق این آثار در این زمان شد.
آسانلو با اعلام اینکه در این نمایشگاه 40 پرتره به نمایش درخواهد آمد، اذعان کرد: 40 اثری که در این نمایشگاه به نمایش درآمدهاند همگی با مداد و زغال طراحی شدهاند. این نمایشگاه برای فروش نیست و صرفا جهت نمایش در این گالری تهیه شدهاند.
وی خاطرنشان کرد: سال گذشته در همین گالری آثاری را که رنگی بودند به نمایش درآوردم که آنها نیز همگی پرتره بودند. نام آن نمایشگاه «این پرترهها هیچ معنایی ندارند» بود که نمایشگاه «برخورد مستقیم با زندگی» ادامهای برای آن نمایشگاه است.
وی با ذکر این جمله که آثار نمایشگاه جدیدش به هیچ عنوان تزئینی نیستند، بیان کرد: ویژگی این آثار این است که ماهیت زندگی دارند و از جریان زندگی جدا شده و بر روی کاغذ طراحی فرود آمدهاند.
این فعال فرهنگی در پاسخ به این که پرتره را چگونه کشیده و به کدام وجه مدل یعنی چهره یا ویژگی مدل توجه داشتهاید؟ گفت: من به لحظه طراحی بسیار توجه میکنم. در طراحی از چهرهها همیشه به دنبال این هستم که ارزش وجود مدل را دریابم و آن را به تصویر بکشم.
آسانلو در پایان سخنانش گفت: برای من ارزش وجود مدلها فارغ از تمام داراییهای بیرونی آنها مهم است. من یک مدل را نه به خاطر چیزهایی که دارد بلکه به خاطر وجود خود آن به نمایش درآوردهام.
نمایشگاه «برخورد مستقیم با زندگی» از روز جمعه چهارم بهمن ماه افتتاح و به مدت یک هفته در گالری شیرین و فرهاد به آدرس کوی نصر(گیشا)، بین خیابان 34 و 36 برپا خواهد بود.
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