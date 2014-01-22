به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، این جایزه با همکاری ساندنس و گروه ماهیندرا، گروه جهانی فیلمسازی چند ملیتی که در هندوستان ساکن است، اهدا می‌شود و در حاشیه جشنواره ساندنس برندگان آن معرفی شدند.

این جایزه که از فیلمسازان تازه کشف شده در سراسر جهان حمایت می کند، کارگردانان و پروژه‌های برنده شده این دوره را به این ترتیب معرفی کرد: هونگ خائو با فیلم «"باد موسمی» از ویتنام/بریتانیا، توبیاس لیندهلم با فیلم «یک جنگ» از دانمارک، اشلی پیج با فیلم «آرشیو» از استرالیا و نیراژ غیوان با فیلم «پرواز دور تنها» از هندوستان.

مراسم اهدای این جوایز که چهارمین سالگرد خود را تجربه کرد، در تشریفاتی خصوصی در پارک سیتی شهر یوتا در حاشیه جشنواره ساندنس برگزار شد.

همکاری بین این دو سازمان که همچنین شامل ساخت آزمایشگاه فیلمنامه نویسان مانترای بمبئی و انستیتوی ساندنس در هندوستان نیز می شود، در سال 2011 آغاز شد. کارگاه فیلمنامه نویسان که هشت فیلمنامه نویس هندی را از سراسر دنیا گرد هم می آورد، سومین انتخابش را در ماه مارس اعلام می کند.

رابرت ردفورد موسس انستیتو ساندنس گفت: انستیتو ساندنس تعهدی جهانی و توام را با گروه ماهیندرا برای تربیت و حمایت از هنرمندان جدید در هدف دارد. هندوستان یکی از خارق العاده ترین فرهنگ های جهان را در اختیار دارد و با همکاری آناند ماهیندرا و گروهش، کارگاه فیلمنامه نویسان انستیتوی ساندنس می تواند از نسل بعدی داستان‌سرایان حمایت کند.

هر یک از چهار فیلمساز برنده علاوه بر دریافت جایزه 10 هزار دلاری، می تواند برای شرکت در ملاقات های خلاقانه در فستیوال ساندنس شرکت کند، از کارمندان و مشاوران خلاق انستیتوی ساندنس درخواست کمک کند، در کارگاه انستیتو ساندنس شرکت کند و از برنامه فیلمسازی ویژه انستیتو ساندنس حمایت استراتژیک دریافت کند.

سی امین دور جشنواره فیلم ساندنس تا 26 ژانویه در یوتا ادامه دارد.