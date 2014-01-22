به گزارش خبرگزاری مهر در قم، آیت الله العظمی حسین نوری همدانی صبح چهارشنبه در پایان درس خارج فقه خود که در مسجد اعظم قم برگزار شد، با اشاره به عقب نشینی دبیرکل سازمان ملل از دعوت ایران به نشست ژنو اظهار داشت: این گونه عقب نشینی‌ها، نشان از وادادگی دبیر کل سازمان ملل و سازمان‌های دیگر بین المللی در مقابل زورگویان است.

وی با اشاره به عملیات‌ تروریستی درسوریه افزود: تنها راه حل مشکل بحران سوریه، سرتسلیم فرود آوردن برابر خواسته‌های ملت این کشور است.

این مرجع تقلید گفت: حضورگروه‌های مختلف تروریستی از جمله داعش، جبهة النصره و دیگران در کشور سوریه برای ضربه زدن به جبهه مقاومت است.

آیت الله نوری همدانی با بیان این که گروهای تروریستی توسط عربستان وآمریکا تجهیز می‌شوند تاکید کرد: تقویت و حمایت مالی و تسلیحاتی گروه‌های تروریستی توسط عربستان و آمریکا صورت می‌گیرد و جامعه جهانی اگر می‌خواهد مشکل سوریه حل شود بهتر است به جای برگزاری نشست‌هایی همچون ژنو، کشورهای حامی تروریست‌ها را از کمک به تروریست‌ها باز دارد.

کنار گذاشتن بشار اسد هدف اصلی بحران آفرینی در سوریه است

وی کنار گذاشتن بشار اسد و تضعیف جبهه مقاومت را هدف اصلی بحران آفرینی در کشور سوریه ذکر کرد و گفت: هوشیاری مسلمانان در مقابل نقشه شوم دشمنان و مستکبرین ضروری است.

استاد برجسته حوزه تصریح کرد: تجاوز، ظلم و ستم های تروریست ها علیه مردمان بی دفاع سوریه محکوم است؛ چرا که تکفیری‌ها بدترین نوع جنایات را انجام می‌دهند.

آیت الله نوری همدانی ضمن اعلام انزجار از عملکرد تکفیری‌ها افزود: تروریست‌های تکفیری در اقدامات ننگین اخیر خود با دستگیری زنان شیعیان، آنان را به عنوان برده به فروش می‌رسانند.

مخالفین سوریه به دنبال هماهنگ شدن برای مقابله با شیعه هستند

وی تاکید کرد: دشمنان و مخالفین سوریه به دنبال هماهنگ شدن برای مقابله با شیعه و فرهنگ ناب اهل بیت(ع) هستند.

آیت الله نوری همدانی در ادامه با اشاره به تبلیغ چهره به چهره ائمه اطهار(ع) افزود: پیامبران الهی این رویه را برای خود اجرا می کردند و هیچ گاه درب منازلشان را به روی مردم نمی بستند، آنها همچون پدری مهربان برای حل مشکلات امت تلاش می‌کردند؛ بنابراین علمای دین هم باید مردمداری را از آنها بیاموزند و ارتباط نزدیکی با توده‌های مختلف مردمی داشته باشند.

این مرجع تقلید تصریح کرد: اهمیت تبلیغ و حرکت‌های تبلیغی به قدری بالا است که پیامبر اکرم(ص) پس از این که نجاشی پادشاه حبشه درگذشت، از مدینه برای او نماز میت خواند.

به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت‌الله نوری همدانی همچنین به ضرورت اتحاد میان مسلمانان اشاره کرده و گفتند: اتحاد در حقیقت مانند رشته تسبیح دانه‌های آن را در کنار هم نگاه می‌دارد و مانع از این می‌شود که دشمنان بتوانند بر مسلمانان چیره شوند.