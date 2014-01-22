به گزارش خبرنگار مهر، پس از توقف واگذاری برخی از شرکت‌های نفت، گاز و پتروشیمی مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی، شرکت ملی گاز ایران هم با خصوصی سازی بزرگترین شرکت انتقال گاز ایران مخالفت کرد.



عبدالحسین ثمري معاون مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از شرکت انتقال گاز به عنوان یکی از ارکان اصلی صنعت گاز یاد کرد و گفت: این شرکت مسئولیت انتقال گاز از مبادی تولید (پالایشگاه‌ها) به مبادی مصرف شامل مشترکان خانگی، تجاری صنایع و نیروگاه‌ها را برعهده دارد.



این عضو هیات مدیره شرکت ملی گاز با تاکید بر اینکه از این رو بحث واگذاری شرکت انتقال گاز به بخش خصوصی مطلقا مطرح نشده است، تصریح کرد: شرکت انتقال گاز همچنان زیر نظر شرکت ملی گاز وظایف عملیاتی خود را انجام می دهد.



بیژن زنگنه وزیر نفت هم پیشتر از واگذاری ۸ پالایشگاه گاز کشور در برنامه واگذاری‌های سه ماهه چهارم سال ۹۲ سازمان خصوصی سازی قرار دارد، مخالفت کرده بود، این در حالی است که پیش از آن هم وزیر نفت با واگذاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی مخالفت کرده و حتی نامه نگاری با وزیر اقتصاد برای خروج نام این شرکت نفتی از لیست واگذاری‌ها انجام داده بود.



شرکت ملی نفت اخیرا به قرار گرفتن نام 12 شرکت نفتی در لیست واگذاری سازمان خصوصی سازی واکنش نشان داده است.



سازمان خصوصی سازی چند هفته‌ قبل با انتشار گزارشی، اعلام کرد: ۱۲ شرکت زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی ملی نفت ایران از گروه یک واگذاری‌ها، در سه ماهه چهارم امسال عرضه خواهد شد.



با گذشت 24 ساعت از انتشار این گزارش سازمان خصوی سازی، شرکت ملی نفت ایران رسما به واگذاری 12 شرکت نفتی در زمستان سالجاری واکنش نشان داد.



علی کاردر رئیس ستاد اصل ٤٤ قانون اساسی در شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه شرکت ملی نفت ایران (مندرج در لیست سازمان خصوصی سازی) تا پایان امسال قطعی نیست، گفت: واگذاری هیچ یک از شرکت های مندرج در این لیست قطعی نیست.



این مقام مسئول در شرکت ملی نفت، تاکید کرد: متولیان امر در وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران، این موضوع را بررسی و نتایج آن را اعلام می کنند.



در همین حال پیش از این هم وزارت نفت رسما خواستار تعویق در واگذاری سهام شرکت ملی حفاری، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران و هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شده بود.



عزت الله اکبری مدیرعامل شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران هم اخیرا از توقف واگذاری این مجموعه نفتی با دستور وزیر نفت خبر داده و اعلام کرده است: با دستور وزیر نفت واگذاری شرکت کالا تا سال 1393 لغو شده است.



در همین حال، سید مهدی موسوی‌نژاد نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم با غلط و اشتباه توصیف کردن سیاست جدید وزارت نفت برای توقف واگذاری شرکت‌های نفتی به بخش خصوصی، اعلام کرد: با توجه به ابلاغ سیاست‌های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری و قانون برنامه پنجم، وزارت نفت بابد پاسخگوی توقف خصوصی‌سازی‌ها باشد.