به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن‌لهونی عصر شنبه در دیدار با ائمه جمعه استان کردستان که در دفتر نماینده ولی‌فقیه در استان برگزار شد، بر اهمیت حفظ همدلی و انسجام اجتماعی در شرایط کنونی کشور تأکید کرد و نقش ائمه جمعه را در این زمینه مهم دانست.

وی با قدردانی از مواضع وحدت‌آفرین ائمه جمعه و همراهی آنان با مردم در شرایط جنگی، اظهار کرد: ائمه جمعه استان و در رأس آنان نماینده ولی‌فقیه، از مهم‌ترین محورهای ایجاد وحدت و انسجام در جامعه هستند.

استاندار کردستان همچنین حمله اخیر آمریکا به یک مراسم عروسی در سیریک را محکوم کرد و افزود: کشور از خرداد سال گذشته تاکنون روزهای دشواری را پشت سر گذاشته، اما مردم با وجود مشکلات و فشارهای موجود، انسجام خود را حفظ کرده‌اند و این همراهی شایسته تقدیر است.

زره‌تن‌لهونی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: با وجود محدودیت‌ها و فضای جنگی، برنامه توسعه کردستان که از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم بر پایه ظرفیت‌ها و پیشران‌های اصلی استان طراحی شده، همچنان دنبال می‌شود.

وی یکی از محورهای مهم توسعه استان را تکمیل شبکه راه‌های ارتباطی عنوان کرد و گفت: عملیات راه‌سازی در مسیرهای مختلف استان در جریان است و اعتبارات اختصاص‌یافته به کریدور شمال‌غرب به جنوب‌غرب نیز طی سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است.

استاندار کردستان ادامه داد: اعتبار این کریدور در سال ۱۴۰۳ حدود ۶۲۰ میلیارد تومان بود که این رقم در سال ۱۴۰۴ به ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و برای سال ۱۴۰۵ نیز ۵ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تبدیل این طرح به یکی از پروژه‌های مهم و اولویت‌دار کشور است.

وی از پیگیری برای تأمین منابع مورد نیاز تکمیل محور سقز ـ بانه از طریق مولدسازی خبر داد و اضافه کرد: برنامه‌ریزی شده تا پایان مهرماه ۲۴ کیلومتر از این مسیر به بهره‌برداری برسد، هرچند برای رسیدن وضعیت راه‌های استان به استانداردهای مطلوب و میانگین کشوری همچنان نیازمند تداوم سرمایه‌گذاری هستیم.

گردشگری و اقتصاد مرزی در اولویت

زره‌تن‌لهونی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری کردستان اظهار کرد: از فرمانداران شهرستان‌ها خواسته شده است دست‌کم یک طرح شاخص گردشگری را شناسایی و برای اجرای آن برنامه‌ریزی کنند.

وی افزود: در مرکز استان نیز یک پروژه بزرگ گردشگری در دست پیگیری است که با وجود محدودیت منابع عمومی، خارج از اعتبارات مصوب استان، یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار واقعی برای آن در نظر گرفته شده است.

استاندار کردستان همچنین به برنامه‌های اقتصادی مرتبط با مرز اشاره کرد و گفت: ایجاد بندر خشک با هدف انتقال مستقیم کالا از بنادر کشور و انجام فرآیند ترخیص در کردستان از جمله طرح‌هایی است که پیگیری می‌شود.

وی اضافه کرد: رفع موانع پیش روی فعالیت منطقه آزاد بانه و مریوان نیز در دستور کار قرار دارد و تلاش می‌کنیم ظرفیت‌های اقتصادی مرز بیش از گذشته در خدمت توسعه استان و معیشت مردم قرار گیرد.

زره‌تن‌لهونی در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای قانون مرزنشینان در کردستان پرداخت و گفت: در ابتدای اجرای این قانون، شهرستان سقز در فهرست مناطق مشمول قرار نداشت، اما با پیگیری‌های انجام شده این شهرستان نیز به آن اضافه شد.

وی ادامه داد: اکنون ۹۹ هزار خانوار مرزنشین در کردستان از مزایای این قانون بهره‌مند می‌شوند و در قالب اجرای آن، به هر خانوار ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود.

استاندار کردستان با بیان اینکه این میزان حمایت پاسخگوی همه نیازهای خانوارهای مرزنشین نیست، خاطرنشان کرد: پیگیری برای استفاده بیشتر مردم از ظرفیت‌های اقتصادی مرز و توانمندی‌های استان ادامه دارد و در این زمینه کوتاه نخواهیم آمد.

ضرورت کنترل قیمت‌ها و حمایت از معیشت مردم

زره‌تن‌لهونی در ادامه با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی در شرایط جنگی کشور، بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با نظارت مستمر مانع گران‌فروشی شوند تا مردم علاوه بر مشکلات موجود، با فشار مضاعف ناشی از افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها مواجه نشوند.

وی با اشاره به بالاتر بودن نرخ تورم کردستان نسبت به میانگین کشور افزود: پایین‌تر بودن سرانه درآمد مردم استان یکی از عواملی است که شرایط اقتصادی خانوارها را دشوارتر کرده است.

استاندار کردستان تصریح کرد: بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها صرف تهیه کالاهای اساسی می‌شود و همین مسئله در کنار سایر عوامل، بر وضعیت تورمی استان اثرگذار است.

وی در پایان تأکید کرد: ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان از اولویت‌های جدی مدیریت استان است و برای تحقق این هدف، استفاده از تمام ظرفیت‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری، مرز و بخش‌های مختلف استان را دنبال خواهیم کرد.