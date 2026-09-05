جایگاه بسیار خوب انگور لرستان در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد سپهوند، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خرم‌آباد در سخنانی با اشاره به تنوع ارقام انگور کشت شده در لرستان، اظهار داشت: در حال حاضر در استان ما، ارقام متنوعی از جمله یاقوتی، عسکری، سحابی، کشمشی، شاهانی، سلطانی و رازقی کشت و برداشت می‌شوند که هر یک از آن‌ها ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود را دارند.

وی در ادامه با تحلیل عوامل موفقیت در تولید این محصول، گفت: لرستان از نظر شرایط اقلیمی، آب‌وهوای مساعد و همچنین برخورداری از خاک‌های حاصلخیز، پتانسیل بسیار بالایی برای کشت انگور دارد. همین عوامل طبیعی باعث شده است که انگور تولید شده در استان ما، نه‌تنها از نظر عملکرد، بلکه از نظر کیفیت نیز در جایگاه‌های بسیار خوبی در سطح کشور قرار بگیرد.

مدیر جهاد کشاورزی خرم‌آباد همچنین با تأکید بر ارزش افزوده این محصول، افزود: کیفیت و ارزش غذایی بالای انگور استان لرستان، یکی از نقاط قوت تولید ما است که می‌تواند بازارهای گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور در اختیار کشاورزان قرار دهد. تلاش ما بر این است تا با حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت منابع، این جایگاه را ارتقا دهیم.