آذربایجان غربی صادر کننده خوراک دام در کشور/ فعالیت با ظرفیت 33 درصدی

به گزارش خبرنگار مهر، ترخیص نهاده های دامی از گمرک طی ماههای گذشته محل منازعه تیم اقتصادی دولت بود، با وجود اینکه در آذربایجان غربی نیز مشکلاتی را به همراه داشت ولی این مشکل به دلیل وجود 21 واحد تولید خوراک دام، طیور و آبزیان در استان و صادرات مازاد مصرف به خارج از کشور تاثیر بسزایی نداشت.

آذربایجان غربی به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی به موازات توسعه روز افزون صنعت دامپروری، مرغداری و تولید آبزیان، نسبت به راه اندازی واحدهای تولید خوراک دام، طیور و آبزیان کرده که با وجود فعال بودن تنها 33 درصد ظرفیت این واحدها بر اساس اعلام معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازاد بر نیاز استان تولید می شود.

لزوم افزایش ظرفیت تولید واحدهای تولیدکننده کنسانتره دام و طیور آذربایجان غربی

معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر، از فعال بودن تنها 33 درصد ظرفیت واحدهای تولید کنسانتره دام و طیور استان در حال حاضر خبر داد و گفت: طی سال گذشته 285 تن انواع کنسانتره دام و طیور در استان تولید شد و این در حالی است که تعداد 21 واحد کارخانه تولید خوراک دام و طیور فعال با ظرفیت اسمی 869 هزارتن در سال در سطح استان وجود داشته که باید برای افزایش ظرفیت تولید برنامه ریزی کرد.

سید فضل الله قریشی خواستار توسعه و تکمیل زنجیره های تولید در بخش دام و طیور آذربایجان غربی شد و با بیان اینکه با توجه به کیفیت بالای کنسانتره های تولیدی کارخانجات استان، تولید انواع کنسانتره مازاد بر نیاز مصرف داخلی به کشورهای همسایه از جمله عراق، گرجستان و آذربایجان صادر می شود، ادامه داد: ظرفیت اسمی تولید دان طیور 309 هزار تن در سال، ظرفیت اسمی تولید خوراک دام 538 هزار تن و ظرفیت اسمی تولید خوراک آبزیان 22 هزار تن در سال است.

عدم پرداخت به موقع تسهیلات سرمایه در گردش بانکی به تولید کنندگان خوراک دامو طیور

وی اعلام کرد: آذربایجان غربی جزو استانهای مطرح و شاخص در صنعت طیور در کشور محسوب شده که با توجه به تعدد کارخانه های خوراک دام و طیور در استان نیازی به احداث کارخانه جدید نیست اما در رابطه با شرکتهای طیور دارای زنجیره کامل تولید، احداث کارخانه جهت تکمیل زنجیره تولید ضروری بوده تا شاهد افزایش ظرفیت تولید و توسعه صادرات این محصولات به خارج از کشور باشیم.

قریشی عدم پرداخت به موقع تسهیلات سرمایه در گردش بانکی، عدم تخصیص ارز مبادله ای جهت خرید نهاده های دامی و عدم نقدینگی را از جمله مهمترین مشکلات موجود بر سر راه صنعت تولید خوراک دام و طیور آذربایجان غربی دانست و ادامه داد:‌ همچنین 6 کارخانه جوجه کشی با ظرفیت سالانه بیش از 80 میلیون قطعه جوجه یکروزه گوشتی، 12 واحد کشتارگاه صنعتی طیور به ظرفیت 27 هزار قطعه در ساعت و 21 واحد کارخانه خوراک دام و طیور به ظرفیت اسمی 869 هزار تن در استان فعال هستند.

تولید سالانه 65 هزار تن خوراک دام و طیور در آذربایجان غربی

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز در گفتگو با مهر، گفت: از ابتدای سالجاری تا کنون یک واحد تولید کنسانتره خوراک دام و طیور آذربایجان غربی بالغ بر 10 هزار تن انواع کنسانتره به ارزش 4 میلیون دلار، مطابق با استانداردهای نژادهای اروپایی به کشور عراق صادر کرده است.

عبادالله اکبری میزان تولید سالیانه این واحد را 65 هزار و 700 تن عنوان و با اشاره به اینکه از این مقدار 38 هزار تن کنسانتره دامی و 28 هزار تن کنسانتره طیور بود، اظهار داشت: این واحد تولیدی با بهره گیری از دستگاههای تمام اتوماتیک دانمارکی انواع کنسانتره طیور را براساس استانداردهای نژادهای راست و کاب تولید می کند.

وی با بیان اینکه این واحد ضمن تامین نیاز دامداریهای جنوب استان مازاد تولید خود را به کشور عراق صادر می کند، گفت: ضریب حجمی و عملکرد مطلوب کنسانتره های دامی واحد مذکور در گله های گوشتی، به لحاظ خوش خوراکی و با نداشتن هر گونه آلودگی میکروبی بازارهای کشور عراق را تسخیر کرده است.

صادرات 7 میلیون دلاری خوراک دام و طیور از آذربایجان غربی

معاون امور صنایع و اقتصاد سازمان صنعـت، معدن و تجارت آذربایجان غربی نیز شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات واحدهای خوراک دام و طیور آذربایجان غربی، گفت: در حال حاضر 21 کارخانه تولیدخوراک دام، طیور و آبزیان دارای پروانه بهره برداری در سطح استان فعالیت می کنند.

رسول جلیلی اضافه کرد: این کارخانه ها با ظرفیت اسمی سالانه 870 هزار تن در سال، مقدار 538 هزار تن خوراک دام، 309 هزار تن خوراک آماده طیور و 22 هزار تن خوراک آبزیان در سال تولید می کنند .

وی حجم سرمایه گذاری انجام گرفته در واحدهای مذکور را 462 هزار و 422 میلیون ریال اعلام کرد و افزود: این واحدها برای 571 نفر اشتغال ایجاد کرده است.

وی در خصوص جوازهای تاسیس صادره نیز اظهار داشت: تاکنون برای 25 طرح خوراک دام و طیور در استان با ظرفیت تولید 881 هزار تن در سال مجوز تاسیس صادر شده است.

جلیلی یادآورشد: برای این طرح ها 366 هزار و 648 میلیون ریال سرمایه گذاری لازم است که در صورت بهره برداری کامل برای 505 نفر شغل ایجاد می شود.

وی به میزان صادرات واحدهای خوراک دام و طیور استان در سالجاری اشاره کرد و افزود: در 8 ماهه امسال بیش از 16 میلیون کیلوگرم کنسانتره دام و طیور به ارزش 7 میلیون دلار از استان به کشورهای دیگر صادر شده است.

در این جلسه مسائل و مشکلات واحدهای خوراک دام و طیور استان در خصوص نحوه توزیع سبوس در بین دامداران و کارخانجات، میزان کیفیت کنسانتره تولیدی کارخانجات و نظارت و بازرسی در زمینه قیمت سبوس اختصاص یافته به واحدهای تولیدی با حضور نمایندگان سازمان های دامپزشکی، استاندارد، امور دام جهاد کشاورزی و مدیریت تعاونی تامین نیاز کارخانجات خوراک دام و طیور استان بحث و بررسی شد.