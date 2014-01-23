روابط دوجانبه ایران و هلند از ظرفیت های زیادی برای توسعه برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در حاشیه چهل و چهارمین اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس با نخست وزیر هلند دیدار و گفتگو کرد.

روحانی در این دیدار ظرفیت های موجود برای گسترش روابط دوجانبه ایران و هلند را مثبت ارزیابی کرد و گفت : ایران و هلند در حوزه های گوناگون به ویژه در حوزه اقتصاد می توانند روابط خود را گسترش دهند.

روحانی در این دیدار با بیان اینکه بسیاری از شرکت های اروپایی با همتایان ایرانی خود در تماس بوده و تعدادی از آنها با سفر به ایران زمینه های توسعه همکاری را مورد بررسی قرار داده‌اند گفت: ایران و هلند می‌توانند در زمینه های مختلف اقتصادی، از جمله همکاری های خود در بخش های صنعتی و علمی بویژه کشتیرانی ، نفت و انرژی را توسعه داده و همکاری های فی مابین را تحکیم بخشند.

رئیس جمهوری در خصوص توافق هسته ای ژنو گفت: در صورتی که طرف مقابل ایران به تعهداتش پایبند باشد، ایران هم مصم است در مورد توافقات هسته ای به تعهدات خود عمل کند.

روحانی درباره بحران سوریه نیز گفت: ما همواره اعلام کرده ایم همه باید تلاش کنند خواست ملت سوریه عملی شود، ما همگی باید مشترکا با تروریسم در کل منطقه مبارزه کنیم چرا که موضوع سوریه راه حل نظامی ندارد و گسترش تروریسم به نفع هیچ کشوری نیست.

در این دیدار نخست وزیر هلند نیز ضمن تاکید بر نقش سازنده ایران در مسائل منطقه ای تصریح کرد: همه احزاب سیاسی هلند اعتقاد دارند که ایران می تواند به مسئله سوریه کمک کند.

مارک روته با اشاره به علاقمندی دو طرف برای گسترش همکاری ها گفت: همانطور که گفتید ایران و هلند ارتباطات تاریخی، قدیمی و قابل توجهی دارند و من امیدوارم بتوانیم مناسبات اقتصادی و تجاری دو کشور را با کمک یکدیگر توسعه دهیم.