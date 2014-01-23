بازرسي استانداري خراسان شمالي به مسئله بدهكاران بانكي ورود مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، سید علی اکبر پرویزی در دیدار مدیران شعب بانک مسکن خراسان شمالي، گفت: اکنون مردم با مشکلات مالی متعددی روبرو هستند و گاهی بازپرداخت اقساط برایشان سخت است در حالی که عده ای وام کلان گرفته و بدهی خود را پرداخت نمی کنند.

وی بانک مسکن را یکی از بانک های تخصصی کشور دانست و افزود: تاکنون عملکرد این بانک در ارایه خدمات به مردم به رغم مشکلات موجود، قابل قبول بوده است.

پرويزي با اشاره به وجود مشکل جدی در بخش مسکن مهر، گفت: نحوه اجرای مسکن مهر مشکلاتی را به دنبال آورده است در حالی که اصل کار جای اعتراض ندارد اما شیوه اجرا بویژه جانمایی آن انگیزه ادامه کار در این خصوص را کاهش داده است.

وي با تاکید بر این که ادامه اجرای مسکن مهر را نباید رها کرد، افزود: ساماندهی در این بخش بسیار جدی و لازم است وگرنه مردم بیش از این دچار مشکل می شوند.

نماینده عالی دولت در خراسان شمالی گفت: طراحان مسکن مهر برای حذف قیمت زمین هزینه های زیر ساخت را نادیده گرفتند در حالی که باید اکنون میلیاردها تومان را صرف ایجاد زیر ساخت های لازم کرد.

پرویزی افزود: طبق اعلام اداره کل راه و شهرسازی استان شش هزار و 700 واحد مسکن مهر در این استان دارای مشکل زیرساختی است به طوری که از این تعداد برخی آب، برخی گاز و چهار هزار و 300 واحد هم از تمامی خدمات زیرساختی محروم هستند.

وی درخصوص ارزش افزوده واحد های مسکن مهر هم گفت: اگر بجای حاشیه، مسکن مهر در درون شهرها ساخته می شد اکنون ارزش افزوده داشت در حالی که مردم در قبال این منازل اکنون فقط بدهی وام دارند.

وی افزود: از سوی دیگر چون در استان هایی نظیر خراسان شمالی که قیمت مسکن متعادل تر است، مسکن مهر در بافت فرسوده و بافت های شهری قرار می گرفت، تعداد متقاضیان آن هم بالا می رفت و ارزش آن ها بیشتر می شد.

استاندار خراسان شمالی گفت: اگر من و شما بودیم می رفتیم در منزلی که در اطرافش مدرسه، آسفالت، فضای سبز، مراکز بهداشت و درمان ، کلانتری ندارد، ساکن شویم.

وی افزود: اینک در حالی دستگاه های اجرایی استان را وارد به ارایه خدمات زیرساختی در بحش مسکن مهر بیشتر می کنیم که دستگاه ها برای ارایه خدمات به چنین حجمی، مشکل دارند.

پرویزی با اشاره به این که اکنون به علت محدودیت منابع و رفع مشکل مردم، مجبور هستیم اعتبارات استانی را متوجه این بخش کنیم، افزود: این در حالی است که به علت محدودیت منابع در دو سال اخیر کار کند شده بود.

وی تاکید کرد: این گونه سرمایه ها را نباید مشخص تلقی کرد بلکه ثروت ملی است و در قبال حفظ و شکوفایی آن مسوول هستیم.

محمد مقبلی، سرپرست شعب بانک مسکن خراسان شمالی هم با ارایه گزارشی از فعالیت بانک مسکن استان از سال 1385 تاکنون، گفت: اکنون بانک مسکن با 12 شعبه در استان رتبه نخست را در ارایه تسهیلات دارد.