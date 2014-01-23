فرهنگ بسیجی در رسانه ها نهادینه شود

عبدالمحمد سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صداقت، اطلاع رسانی به موقع و به هنگام و ... باید در اولویت کاری یک رسانه قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها ابزاری برای آگاهی بخشی به مردم و جهت دهی به افکار عمومی هستند، تصریح کرد: افکار عمومی هنگامی که با فکر بسیجی همراه باشد می توانند قدم های موثر تری را در یک جامعه بر دارد.

سعیدی ادامه داد: رسانه ها ابزاری برای انتقال اطلاعات به مردم هستند و اگر با فکر بسیجی همراه شود رویکرد تازه و بهتری را به همراه خواهد داشت.

معاون اجرایی سپاه قمر بنی هاشم (ع) چهار محال و بختیاری اذعان داشت: در نظام جمهوری اسلامی ایران همه سازمان ها در جهت اهداف مشخصی گام بر می دارند .

سعیدی یادآور شد: رسانه های ما باید بتوانند بصیرت افزایی کنند و لازم است فرهنگ بسیجی را در رسانه ها نهادینه کرد.

وی بیان داشت: امروزه حضور گسترده رسانه در اقتصاد، سیاست، فرهنگ و ... بسیار موثر است.