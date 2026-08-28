به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری جمعه شب در جمع خبرنگاران از پیگیریهای شبانهروزی استاندار بوشهر در جهت تکمیل پروژههای نیمهتمام عمرانی و اقتصادی شهرستان تقدیر کرد و آن را نشاندهنده نگاه ویژه دولت در استان برای رفع مشکلات زیرساختی و خدمترسانی به مردم شهرستان بوشهر دانست.
وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفر معاون وزیر نفت به بوشهر، گفت: در جریان سفر معاون وزیر نفت و با پیگیریهای استاندار محترم، اعتبارات لازم برای تکمیل چند پروژه مهم در سطح شهرستان تخصیص یافت که از جمله آنها میتوان به تکمیل مجموعه ورزشی ساحلی خارگ، تکمیل و بهسازی اسکله صیادی خارگ، اختصاص اعتبار برای تکمیل بیمارستان مادر و کودک و جاده ساحلی بوشهر-گناوه اشاره کرد.
فرماندار بوشهر افزود: همچنین کمک به باشگاههای ورزشی شهرستان و توسعه زیرساختهای حملونقل مسافر بین جزیره خارگ و بنادر اطراف از دیگر طرحهایی است که در قالب مسئولیتهای اجتماعی وزارت نفت و با هدف خدمترسانی به مردم شریف بوشهر در دستور کار قرار گرفته است.
فرماندار بوشهر با اشاره به امضای تفاهمنامه مهم در پایان سفر نایب رئیس مجلس، خاطرنشان کرد: در پایان سفر نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به شهرستان بوشهر تفاهمنامه مهمی میان ایشان، استاندار محترم بوشهر و رئیس شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید که خدمتی موثر در جهت تأمین اعتبارات و تکمیل پروژههای زیرساختی محسوب میشود.
وی در ادامه توضیحات خود تصریح کرد: این تفاهمنامه نشاندهنده همافزایی و همدلی میان قوای مجریه و مقننه برای توسعه بوشهر و جزیره راهبردی خارگ است و امیدواریم با تداوم این روند شاهد بهرهبرداری از پروژههای پیش و رو باشیم.
فرماندار بوشهر همچنین از نگاه ویژه رئیس شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای وابسته مستقر در شهرستان بوشهر بهخاطر خدماترسانی و توجه به مردم این شهرستان قدردانی کرد.
وی همچنین در پایان با بیان اینکه برای توسعه بوشهر ، تحت مدیریت و راه هبری استاندار و سیاستهای دولت چهاردهم مدیران و مسئولان کنارهم هستند، از پیگیریهای شبانهروزی نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات شهرستان و اختصاص اعتبارات ملی تشکر کرد.
فرماندار بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: همافزایی و همراهی تمامی دستگاههای اجرای، نمایندگان مجلس و صنعت نفت، نویدبخش آیندهای روشن برای پیشرفت همهجانبه شهرستان بوشهر است و امیدواریم با تداوم این روند شاهد تحقق کامل مطالبات مردمی باشیم.»
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