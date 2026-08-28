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۶ شهریور ۱۴۰۵، ۲۲:۰۰

مظفری:هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های شهرستان بوشهر ضروری است

مظفری:هم‌افزایی دستگاه‌ها برای تکمیل پروژه‌های شهرستان بوشهر ضروری است

بوشهر-فرماندار بوشهر گفت: هم‌افزایی و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرای، نمایندگان مجلس و صنعت نفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای پیشرفت همه‌جانبه شهرستان بوشهر است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری جمعه شب در جمع خبرنگاران از پیگیری‌های شبانه‌روزی استاندار بوشهر در جهت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و اقتصادی شهرستان تقدیر کرد و آن را نشان‌دهنده نگاه ویژه دولت در استان برای رفع مشکلات زیرساختی و خدمت‌رسانی به مردم شهرستان بوشهر دانست.

وی در ادامه با اشاره به دستاوردهای سفر معاون وزیر نفت به بوشهر، گفت: در جریان سفر معاون وزیر نفت و با پیگیری‌های استاندار محترم، اعتبارات لازم برای تکمیل چند پروژه مهم در سطح شهرستان تخصیص یافت که از جمله آن‌ها می‌توان به تکمیل مجموعه ورزشی ساحلی خارگ، تکمیل و بهسازی اسکله صیادی خارگ، اختصاص اعتبار برای تکمیل بیمارستان مادر و کودک و جاده ساحلی بوشهر-گناوه اشاره کرد.

فرماندار بوشهر افزود: همچنین کمک به باشگاه‌های ورزشی شهرستان و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل مسافر بین جزیره خارگ و بنادر اطراف از دیگر طرح‌هایی است که در قالب مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و با هدف خدمت‌رسانی به مردم شریف بوشهر در دستور کار قرار گرفته است.


فرماندار بوشهر با اشاره به امضای تفاهم‌نامه مهم در پایان سفر نایب رئیس مجلس، خاطرنشان کرد: در پایان سفر نایب رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به شهرستان بوشهر تفاهمنامه مهمی میان ایشان، استاندار محترم بوشهر و رئیس شرکت ملی نفت ایران به امضا رسید که خدمتی موثر در جهت تأمین اعتبارات و تکمیل پروژه‌های زیرساختی محسوب می‌شود.

وی در ادامه توضیحات خود تصریح کرد: این تفاهم‌نامه نشان‌دهنده هم‌افزایی و همدلی میان قوای مجریه و مقننه برای توسعه بوشهر و جزیره راهبردی خارگ است و امیدواریم با تداوم این روند شاهد بهره‌برداری از پروژه‌های پیش و رو باشیم.

فرماندار بوشهر همچنین از نگاه ویژه رئیس شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های وابسته مستقر در شهرستان بوشهر به‌خاطر خدمات‌رسانی و توجه به مردم این شهرستان قدردانی کرد.

وی همچنین در پایان با بیان اینکه برای توسعه بوشهر ، تحت مدیریت و راه هبری استاندار و سیاست‌های دولت چهاردهم مدیران و مسئولان کنارهم هستند، از پیگیری‌های شبانه‌روزی نماینده مردم بوشهر گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی برای حل مشکلات شهرستان و اختصاص اعتبارات ملی تشکر کرد.

فرماندار بوشهر در پایان خاطرنشان کرد: هم‌افزایی و همراهی تمامی دستگاه‌های اجرای، نمایندگان مجلس و صنعت نفت، نویدبخش آینده‌ای روشن برای پیشرفت همه‌جانبه شهرستان بوشهر است و امیدواریم با تداوم این روند شاهد تحقق کامل مطالبات مردمی باشیم.»

کد مطلب 6930552

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