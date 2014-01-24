غرب توانایی ایران برای تولید سوخت 20 درصد را باور نداشت/ آزادی خرمشهر الگوی آزادی جنوب لبنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید جلیلی شامگاه پنج شنبه در جمع مردم خرمشهر در مسجد جامع عنوان کرد: همه دنیا می دانند و به خوبی اعتراف می کنند که در مقابل مقاومت ملت ایران شکست خورده اند.

وی افزود: اگر روزی خرمشهر مورد حمله قرار گرفت از سوی چند نظامی بعثی نبود بلکه در حقیقت یک تعرض همه جانبه از سوی کشورهای سلطه گر بود علیه یک انقلاب بزرگ که در آن عصر ظهور کرده و حرف های زیادی برای گفتن داشت.

جلیلی تصریح کرد: اگر آنها در آن زمان به گزینه نظامی علیه ایران متوسل شدند دلیل آن این بود که از همه گزینه ها نا امید شده بودند و تعرض به خرمشهر در آن زمان از روی درماندگی آنها بود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: عجیب آنجاست آنها که دم از دفاع از حقوق بشر می زنند در زمان اشغال خرمشهر هیچگونه قطعنامه ای علیه متجاوزان صادر نکردند و این تناقض نشان از ریاکاری و دروغ آنها به ملت ها بود.

نماینده مقام معظم رهبری در شورای امنیت ملی گفت: خرمشهر نه تنها آزاد بلکه الگویی برای مقاومت شد و نشان داد می توان با مقاومت هم پیروز شد و ما دیدیم جوانان ما با پیروزی که در خرمشهر داشتند چگونه الگویی برای دیگر کشورها شد و به دنبال آن نیز جنوب لبنان آزاد شد.

جلیلی افزود: قدرت های بزرگ به صراحت می گویند که ما باید امتیاز آن را داشته باشیم که قطعنامه های شورای امنیت را وتو کنیم و این اجازه را داشته باشیم تا در امور کشورها دخالت و هرگاه اراده کنیم به هر کشوری لشکرکشی کنیم.

دبیر سابق شورای امنیت ملی گفت: عظمت خرمشهر نشان داد که قدرت ابرقدرت ها یک قدرت پوشالی بود، آنها بعد از اقدام نظامی در هشت سال دفاع مقدس اینک با شیوه های دیگری چون توطئه های سیاسی و اقتصادی وارد شدند و بی شک این طرح آنها نیز محکوم به شکست خواهد بود.

جلیلی اظهار کرد: حماسه سیاسی نشان داد که کسی نمی تواند آرای مردم را وتو کند و فتنه 88 این توهم را در سر داشت.

وی گفت: باید از عرصه اقتصادی همانطور که در مقاومت حماسه آفریده شد نیز پیروزمندانه خارج شد تا دشمنان این نظام را روز به روز نا امیدتر کنیم.

جلیلی به مسئله هسته ای اشاره کرد و گفت: ما در گذشته به 20 درصد سوخت هسته ای برای تأمین مواد اولیه تولیدات دارویی در کشور نیاز داشتیم و در آن وقت نامه ای به آنها نوشتیم و گفتیم که راکتور تحقیقاتی که با نظارت آژانس نیز می باشد به سوخت 20 درصد نیاز دارد.

وی ادامه داد: در سال 88 این نامه را به آنها تقدیم کردیم ولی آنها به صراحت گفتند که به شما این سوخت را نمی‌دهیم. در جواب ما به آنها گفتیم که در صورت تأمین نشدن سوخت، ما خود اقدام به تولید سوخت هسته ای می کنیم که در آن زمان مورد تمسخر و خنده آنها قرار گرفت چون باور نداشتند که جوانان و دانشمندان مستعد ما بیکار نخواهند نشست و با همت توانستند این موفقیت بزرگ را به ثمر برسانند.

جلیلی در پایان گفت: امیدوارم در عرصه اقصادی هم حماسه ای آفریده شود و از نام خرمشهر در عرصه های مختلف الگو برداری شود.