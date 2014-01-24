اختتامیه نخستین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مشهد/ نمایش "رابینسون و کروزوئه" برگزیده مخاطبان شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین اختتامیه نخستین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مشهد شب گذشته و با حضور مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی، سعید سرابی مدیر کل ، حمید طباطبائی معاون هنری و سینمایی، صدرا یوسفی دبیر جشنواره ، حسن رونده ناظر جشنواره فجر استانی، علی روحی رئیس انجمن هنرهای نمایشی استان و همچنین چند تن از هنرمندان پیشکسوت عرصه تئاتر و سینمای استان و کشوراز جمله محمد الهی و جمع کثیری از مردم در تالار اصلی تئاتر شهر مشهد برگزار شد.

رونمایی از کتاب نخستین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مشهد

در این مراسم از کتاب نخستین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مشهد که حاوی نتایج گرفته شده و گزارش و اجرای نمایش های حاضر در آن بود رونمایی شد.

در آئین اختتامیه جشنواره تئاتر فجر مشهد دو نمایش "دو به یک به نفع بارسلونا" و "رابینسون و کروزوئه" به عنوان دو نامزد برگزیده مخاطبان معرفی شدند که در نتیجه نمایش "رابینسون و کروزو" با داشتن آرای بیشتر منتخب و از سرپرست گروه نمایشی، علی فتوحی به نمایندگی از گروه تقدیر شد.

در این مراسم صدرا یوسفی دبیر جشنواره تئاتر فجر مشهد و سرپرست اداره هنر های نمایشی گفت: در طول شش روز، این جشنواره به یکی از بهترین افتخارات استان مبدل شد.

جشنواره تئاتر فجر مشهد قله تئاتر کشور محسوب می‌شود

وی ابراز کرد: جشنواره تئاتر فجر مشهد که به عنوان قله تئاتر کشور محسوب می‌شود، همه گروه‌های نمایشی یک سال تلاش خود را برای ارائه یک اثر نمایشی به کار بسته تا نتیجه آن را در این جشنواره ببینند و به همین سبب برای هنرمندان، شرکت در این جشنواره افتخاری بزرگ محسوب می‌شود.

یوسفی اظهار کرد: خوشبختانه امسال این مطالبه به حق مردم و جامعه هنری استان با تلاش های همه مراکز مربوط به فعالیت های هنری برای نخستین بار در استان رقم خورد .

وی بیان کرد: این جشنواره نقطه آغازی برای برگزاری جشنواره های بعدی، آن هم پر بار تر و بهتر خواهد شد و برنامه ریزی داریم که میزبان یک بخش کلی از جشنواره در مشهد باشیم.

کمک جشنواره به چرخه تولید و رونق هنر تئاتراستان

سرپرست اداره هنر های نمایشی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی ادامه داد: این جشنواره علاوه بر اینکه مطالبه جامعه هنری استان بود به چرخه تولید و رونق هنر تئاتر و نماایش در استان هم می انجامد.

دبیر نخستین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مشهد با بیان اینکه قرار بود از برگزیدگان تئاتر استان در این مراسم تقدیر شود افزود: به علت حضور گروه ها در تهران این امر را در اردیبهشت تئاتر مشهد انجام خواهد شد.

یوسفی عنوان کرد: در طول این شش روز از جشنواره ، 14 اجرا از نمایش ها، سه جلسه نقد و بررسی و چهار کارگاه آموزشی نمایش هم به عنوان بخش جنبی جشنواره انجام شده است.

وی با اشاره به حضور پر رنگ مطبوعات در این جشنواره افزود: حدود دو هزار نفر در طی این شش روز از جشنواره تئاتر فجر مشهد دیدن کرده اند و استان خراسان رضوی رتبه اول را بعد از تهران از لحاظ اجرا ها و همچنین حضور گروه های نمایشی در جشنواره دارد.

کارگاه های آموزشی بعد از جشنواره هم ادامه می یابد

معاون هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی حمید طباطبائی هم در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این جشنواره یک مطالبه مردمی و آرزوی دیرینه جامعه هنری بود که با همکاری مدیر کل اداره فرهنگ و ارشاد استان آن را دنبال و به نتیجه رساندیم.

طباطبائی ویژگی بارز این جشنواره را برگزاری کارگاه‌ های آموزشی دانسته و افزود: این کارگاه ها که با حضور پر شور جوانان و نوجوانان برگزار شد بعد از جشنواره هم ادامه می یابد و طبق برنامه ریزی ها احتمالا هر دو هفته یک بار برگزار می شود.

وی ابراز کرد: این جشنواره قرار نیست به همین امسال ختم شود و به خاطر استقبال بی نظیر و خارج از تصور مردم هنر دوست مشهد در سال های آینده با جدیت بیشتری پیگیری می شود.

طباطبائی در پایان عنوان کرد: حضور مردم چراغ جشنواره تئاتر فجر مشهد را روشن کرد و ان شاالله در روز های آینده هم استقبال مردم از اجرا های عموم باعث شود که چراغ صحنه خاموش نشود.

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گزارش: ملیحه زرین پور