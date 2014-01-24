برگزاری دیدارهای مرحله نیمه نهایی با حضور سه تیم از ایران

به گزارش خبرنگار مهر، در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیمی تنیس روی میز بین‌المللی فجرکاپ که از روز گذشته در تهران آغاز شده و در بخش مردان، پنجشنبه شب تیم "الف" ایران با نتیجه 3 بر صفر مقابل تیم جوانان به برتری دست یافت و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. در این دیدار نیما عالمیان، محمدعلی روئین‌تن و پوریا عمرانی به ترتیب برابر آرمان حاجی‌ئی، حامد باشت باوی و پارسا جنتی به پیروزی رسیدند.

در دیگر دیدار مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیمی تنیس روی میز بین‎‌المللی فجر کاپ نیز تیم ایران "ب" 3 بر یک سوریه را شکست داد. افشین نوروزی، امین میرالماسی و واحد مالمیری ترکیب تیم ایران در این بازی را تشکیل دادند.

تیم‌های هند و روسیه دیگر تیم‌های برنده در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات تیمی تنیس روی میز بین‌المللی فجر کاپ مردان بودند که به ترتیب با نتیجه 3 بر 2 و 3 بر یک مقابل کره‌جنوبی و تاجیکستان صاحب برتری شده و همراه با تیم‌های "الف" و "ب" ایران به مرحله نیمه نهایی صعود کردند.

همچنین در بخش بانوان مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی فجر کاپ و در پایان دیدارهای مرحله گروهی که طی سه دور برگزار شد نیز چهار تیم راه یافته به مرحله نیمه نهایی مشخص شد که یکی از آنها تیم کشورمان است. تیم ایران "الف" یکی از تیم‌های راه‌یافته به مرحله نیمه نهایی دیدارهای تیمی است. این تیم پنجشنبه شب در سومین دیدار خود با نتیجه 3 بر صفر آذربایجان را شکست داد و راهی این مرحله از مسابقات شد. این در حالی است که تیم جوانان ایران و تیم "ب" از صعود به مرحله نیمه نهایی مسابقات تیمی تنیس روی میز بین‌المللی فجرکاپ بانوان بازماندند.

تیم جوانان در آخرین دیدار خود 3 بر صفر مقابل مجارستان شکست خورد و از صعود بازماند تا مجارستان هم یکی از تیم‌های صعود کرده باشد. ضمن اینکه تیم "ب" هم 3 بر صفر برابر هند شکست خورد تا نتواند راهی مرحله نیمه نهایی شود و هندی‌ها در این مرحله حضور داشته باشند. قزاقستان هم دیگر تیمی است که در پایان دیدارهای دور سوم مرحله گروهی مجوز صعود به نیمه نهایی را کسب کرد.

در هر صورت مرحله نیمه نهایی مسابقات تیمی تنیس روی میز بین‌المللی فجرکاپ در هر دو بخش مردان و زنان از امروز جمعه آغاز می‌شود. تیم‌های ایران "الف" و "ب" در بخش مردان و تیم "الف" در بخش بانوان نمایندگان ایران در این بخش از مسابقات هستند.

برنامه دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات تیمی تنیس روی میز بین‌المللی فجرکاپ در هر دو بخش مردان و زنان به این شرح است:

نیمه نهایی مردان

* هند - روسیه

* ایران "الف" - ایران "ب"

نیمه نهایی بانوان

* مجارستان - قزاقستان

* ایران "الف" - هند