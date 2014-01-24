به گزارش خبرگزاری مهر، جان کری در گفتگو با شبکه العربیه مدعی شد بشار اسد مرتکب جنایات جنگی شده و مانع صلح در سوریه به شمار می رود.

کری ادعا کرد جهان از علوی ها و اقلیت ها در سوریه پس از سقوط اسد حمایت خواهد کرد. جهان مانع فروپاشی نهادها و موسسات سوری خواهد شد.

وی اظهارداشت هر کس که در ریختن خون سوری ها مشارکت نداشته باشد، باید به خاطر آینده سوریه تلاش کند.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد بشار اسد هنوز آماده حل بحران نیست.

جان کری گفت ایران باید بیانیه ژنو 1 را با صداقت بپذیرد. ما درباره عمل و نه حرف های ایران در خصوص سوریه قضاوت می کنیم.

وی مدعی شد ایران کشوری است که از تروریسم حمایت می کند، این کشور از حزب الله در سوریه حمایت می کند، حزب الله یک سازمان تروریستی است و آنها(ایرانی ها) باید به حمایت از حزب الله پایان دهند.

وزیر خارجه آمریکا افزود بسیاری از کشورها برای اعزام نیروهای حفظ صلح به سوریه آمادگی دارند.

وی در ادامه گفتگو با این رسانه سعودی مدعی شد اسد تروریستها را برای کشتار طایفه ای جذب کرده است.

وزیر خارجه آمریکا در عین حال هرگونه توافق با نیروهای ارتش سوریه در خصوص مبارزه با سوریه را تکذیب کرد.

کری در خصوص توافق ایران و غرب در خصوص برنامه هسته ای اظهار داشت توافق با ایران باعث نمی شود که ما از حمایت از همپیمانان خود دست برداریم.

وزیر خارجه آمریکا ادعا کرد اگر ایران به توافق هسته ای پایبند نباشد و آن را نقض کند، گزینه نظامی فورا بازخواهد گشت.

کری گفت کشورهای خاورمیانه پس از توافق هسته ای با ایران، امن تر شده اند.

وی بار دیگر تهدید کرد در صورتی که ایران به تعهدات خود در خصوص توافق هسته ای عمل نکند، گزینه نظامی مطرح خواهد بود.

وزیر خارجه آمریکا در خصوص اوضاع مصر اظهار داشت آمریکا با عبدالفتاح السیسی در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری مصر پیروز شود، تعامل خواهد کرد.