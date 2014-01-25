«جزیره خاموشان» در بازار نشر/ آسانسور «نقاب» بالاخره راه افتاد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب جدیدی که در قالب مجموعه نقاب توسط موسسه انتشاراتی جهان کتاب به چاپ رسیده، «آسانسور» نام دارد که رمانی از فردریک دار نویسنده شناخته شده فرانسوی حوزه ادبیات پلیسی است. این کتاب اولین اثری است که از این نویسنده در مجموعه نقاب چاپ میشود.
فردریک دار در سال 1921 متولد شد و در سال 2000 درگذشت. این نویسنده هم با نام اصلی خود و هم به مدد حدود 20 اسم مستعار، حدود 300 رمان و داستان، حدود 20 نمایشنامه و 16 اثر در حوزه سینما و تصویر خلق کرده است. «سن آنتونیو» یکی از نامهای مستعار این نویسنده است که رمانهای زیادی را با آن منتشر کرده است.
اما داستان اثری که از این نویسنده در مجموعه نقاب به تازگی به چاپ رسیده، در مقطع زمانی عید نوئل و سال نوی مسیحی در شهر پاریس رخ میدهد. مردی به نام آلبر هرین که متهم به قتل همسر محبوبش شده، بعد از تحمل 6 سال زندان در مارسی، آزاد میشود. او بعد از آزادی سعی میکند به دیدار مادرش در پاریس برود. روبرو شدن با یک زن جوان و فرزند خردسالش، هرین را به یک آپارتمان بالای یک کارگاه صحافی میکشاند. اما مرکز ثقل داستان آسانسوری است که در ساختمان این آپارتمان وجود دارد و موجب رخ دادن اتفاقات مختلف میشود.
آسانسور به عنوان سی و نهمین عنوان مجموعه نقاب منتشر شده و راهی بازار نشر خواهد شد.
کتاب دیگری که چهلمین عنوان نقاب است، رمان «جزیره خاموشان» نوشته آنماری شلتل است. این کتاب نیز از زبان اصلی فرانسوی و توسط عباس آگاهی ترجمه شده است. نویسنده این اثر که متولد سال 1948 است، به خاطر نگارش آن، برنده جایزه بهترین رمان حادثهای شده است. این نویسنده به کارگردانی و نقد سینمایی نیز پرداخته است. شلتل با نام مستعار لوئیز باشِلُری 4 رمان پلیسی منتشر کرده است.
وییو یک بازرس پلیس و راوی داستان کتاب است. وقوع چند قتل پیاپی در یک جزیره که روبروی استان برتانی در فرانسه قرار دارد، موجب درگیری پلیس در پرونده این قتلها میشود. محیط جزیره بسته است و مردمی منزوی و عبوس دارد. در این جزیره یک باند خلافکار حضور دارد که با نفوذ خود، بسیاری از اتفاقات را در جزیره رقم میزند. بازرس وییو که مامور پیگیری پرونده قتلها است، به سختی میتواند با مردم جزیره ارتباط برقرار کند، اما نزدیک شدنش به قهرمان داستان، موجب میشود از اتفاقات و رازهای زیادی سر در بیاورد.
این کتاب هم طی چند روز گذشته از زیر چاپ درآمده و به زودی وارد بازار نشر میشود.
نظر شما