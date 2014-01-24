مسابقات دومیدانی بانوان مازندران در بابل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات که ظهر جمعه پایان یافت، 10 تیم از سراسر مازندران شرکت داشتند و در این مسابقات شهرهای سیمرغ ،بابل،ساری، نوشهر،فریدونکنار، نور، سوادکوه، چالوس وجوبیار در ماده های 60متر و100 مترو 1000 متر به رقابت پرداختند.

در ماده 60متر، تیمهای بابل، نوشهر و سوادکوه، در ماده 100 متر، بابل، نوشهر و سوادکوه و در ماده هزار متر، نوشهر، سوادکوه و بابل برتر در مجموع تیمی تیم بابل مقام اول وتیم نوشهر مقام دوم وتیم سوادکوه سوم شدند.

کریم ایزدی مسئول کمیته اجرایی هئیت استان مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت:با توجه به اینکه شهرستان بابل دارای تنها پیست دو ومیدانی استاندارد مازندران است میزبان خوبی برای این مسابقات است.

وی اظهار داشت: همچنین در 12 بهمن مسابقات دو ومیدانی آقایان هم در این مکان برگزار می شود.

وی افزود: در این مسابقات روستایی کسانی که مقام دار یک تا سوم کشوری هستند حق حضور ندارند و فقط ورزشگاران باید روستایی باشند ودر این دوره رکد های خوبی زده شده و برای حضور در مسابقات کشوری، منتخبین معرفی می شوند.