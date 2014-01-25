عرضه چاپ پانزدهم «نوروز و فلسفه هفت سین» تا نوروز

سیامک دری مدیر موسسه کساکاوش در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: «نوروز و فلسفه هفتسین» کتابی است که از دو بخش یا طبق نامگذاری خود اثر، دو کتاب تشکیل شده است. کتاب اول درباره نوروز و کتاب دوم درباره فلسفه آن است. کتاب اول «نوروز پیامآور شادی» نام دارد که عنوان فصل اول آن «چاوش نوروزی» است. در این فصل درباره موضوعاتی از جمله هفت سلام مقدس، زبان نمادی، عمو نوروز، اسطورهها و تاریخ، تحویل سال و ... مطالبی درج شده است.
وی افزود: این اثر تا به حال چهارده بار به چاپ رسیده است و در هر نوبت چاپ، موارد و اطلاعاتی به آن افزوده شده است. دلیل این چاپهای مختلف از کتاب، تغییرات عمده در بخشهایی از تحقیقات آقای دادخواه بوده است. به عنوان مثال ایشان بعد از تحقیق درباره یکی از سینهای سفره هفتسین مانند سیب، به نتایج تازهای رسید و به همین دلیل، این اطلاعات در کتاب اضافه شده است. در مجموع برای چاپ پانزدهم این کتاب که در تدارک انتشار آن هستیم، بیش از 30 صفحه جدید به آن اضافه شده و 10 صفحه نیز از اطلاعات قبلی کتاب کم میشود.
این ناشر گفت: این کتاب در حال حاضر زیر چاپ است و پایان این هفته منتشر خواهد شد. از مولف و محقق این کتاب، اثر دیگری هم در دست انتشار داریم که «مشتی از آب چشمه» نام دارد. این کتاب پژوهشی در شاهنامه درباره حق شادمانی است و چند مقاله مختلف را هم در این زمینه دربرمیگیرد. این کتاب هم در حال حاضر زیر چاپ است و پایان هفته جاری به چاپ میرسد.
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