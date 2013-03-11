به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «نوروز و فلسفه هفت‌سین» کتابی تحلیلی و پژوهشی درباره سنت باستانی نوروز و آداب و رسوم رایج در آن است که طی سال‌های گذشته بارها به چاپ مجدد رسیده است. این کتاب برای اولین بار در سال 80 منتشر شد و از آن سال تا امروز ناشرهای مختلفی روی آن کار کرده‌اند.

این کتاب دارای دو بخش اصلی است. فصل یا کتاب اول آن، درباره رسم و رسوم‌ مربوط به آیین کهن است که از اسفندماه شروع شده و تا روز سیزده به‌در ادامه پیدا می‌کند. فصل دوم هم درباره فلسفه سفره هفت‌سین است که اصل و اساس آن از کجاست و هر سین این سفره نماد و سمبل چه چیزی است.

دوازدهمین چاپ این کتاب توسط انتشارات فصل نو به بازار عرضه شد، اما چاپ سیزدهم آن به عهده موسسه کساکاوش بوده است. این نوبت چاپ کتاب «نوروز و فلسفه هفت‌سین» اوایل اسفندماه سال جاری به بازار نشر عرضه شد و در حال حاضر تعداد کمی از نسخ آن باقی مانده است. نسخه‌های چاپ چهاردهم کتاب نیز امروز از صحافی خارج شده و توزیع‌شان به احتمال قوی از امروز آغاز می‌شود. این کتاب با حجم 500 صفحه به بازار خواهد آمد.