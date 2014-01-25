۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۹

حجت الاسلام رضوی به مهر خبر داد:

ورود حضرت معصومه(س) به قم زمینه دلبستگی شیعیان ایران به اهل بیت(ع) را رقم زد

قم - خبرگزاری مهر: عضو هیئت علمی مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه بیان کرد: کاروان حضرت معصومه(س) که برای دیدار با امام هشتم(ع) به قم وارد شده بودند زمینه اشتیاق و دلبستگی شیعیان ایران با اهل بیت(ع) را رقم زدند.

حجت الاسلام سید جلال رضوی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: به حق، ورود حضرت معصومه(س) در ایران اسلامی زمینه ساز تحکیم، پیوند قلبی و رشد همراه با سعادت ایرانیان بوده است.

عضو هیئت علمی مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه بیان کرد: در قرن اول هجری ایرانیان فریاد اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را سر دادند و شیعیانی که از کوفه و یمن به ایران آمده بودند نیز بنیان گذار تشیع در قم بودند.

حجت الاسلام رضوی بیان کرد: زمانی که مردم قم از ورود حضرت معصومه(س) به ساوه آگاه شدند به پیشگاه این بانوی کرامت شتافتند و از این بانوی برتر از آفتاب دعوت کردند که به شهر قم بیایند.

وی گفت: امروز اتاقکی که در قم این بانوی بزرگوار 17 روز در آن ساکن بودند و زنان گروه گروه با حجاب و متانت به محضر حضرت معصومه(س) می رسیدند و با ایشان بیعت می کردند به عنوان یادگار معنوی به جای مانده است.

عضو هیئت علمی مجمع نمایندگان طلاب حوزه علمیه بیان کرد: آنچه مهم است این است که حضرت معصومه(س) ولایت مداری امام رضا(ع) را پذیرفته و با هجرت خود تمامی سختی ها را به جان خریدند.

وی گفت: از افتخارات حضرت معصومه(س) همین بس که زیارت نامه این بانوی بزرگوار انشای امام معصوم(ع) است.

حجت الاسلام رضوی بیان کرد: از برکات خداوند به ایرانیان حضور حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) به ایران است و این گنبد روشن از خورشید پرچمی است که راه دین را روشن نگه می دارد.

وی گفت: امروز فقها، علما و عامه مردم افتخار می کنند که در قم هر صبح می توانند به حضرت معصومه(س) سلام داشته باشند.

وی تصریح کرد: امیدواریم مردم این مرکز عبادت و این مکان نزول ملائکه را مهم بشمارند و از زیارت معنوی این انسان شریف غافل نمانند.

