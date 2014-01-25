اصغر فروتن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی هفته گذشته ذوبآهن مقابل استقلال تهران اظهار داشت: بازیکنان ما در دیدار با استقلال تهران عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشتند و توانستند توان خود را در این بازی به همه نشان دهند.
وی افزود: تیم ما در لیگ برتر نیز خوب بازی میکند و همه میدانند که در مسابقات گذشته، آنگونه که باید به حقش نرسیده اما با این حال در بازیهای آینده نیز تلاش میکند.
سرپرست ذوبآهن با اشاره به بازی روز یکشنبه تیم ذوبآهن مقابل استقلال تهران در لیگ برتر بیان داشت: ما برای دیدار با استقلال تهران بار دیگر آماده هستیم و از این تیم شناخت داریم بنابراین تلاش میکنیم که مقابل استقلال تهران این بار در لیگ برتر به پیروزی برسیم.
وی افزود: معتقد هستم که حق ما در دیدار جام حذفی شکست نبود و ما میتوانستیم در این بازی پیروز شویم اما این اتفاق رخ نداد.
فروتن با بیان اینه بازیکنان ذوبآهن همه تلاش خود را در بازیهای باقیمانده انجام میدهند، ادامه داد: ما برای بازیهای آینده خود محکوم به برد هستیم و تلاش میکنیم که در این بازیها با شایستگی پیروز شویم.
وی پیرامون شرایط مهدی رجبزاده برای این بازی اضافه کرد: شرایط رجبزاده نسبت به بازی قبل ما مقابل استقلال بسیار بهتر شده اما با این حال او هنوزآماده بازی نشده و شاید مقابل استقلال تهران بازی نکند.
دیدار تیمهای فوتبال ذوبآهن اصفهان و استقلال تهران در چارچوب رقابتهای هفته بیست و چهارم لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور از ساعت 14:30 یکشنبه در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشود.
نظر شما