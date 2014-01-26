فاطمه ورشویی تبریزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کنگره با حضور مسئولین استان، شهرستانها و عموم مردم در خصوص سرطان و آلودگیهای زیست محیطی برگزار می شود.
دبیر کنگره پیشگیری از سرطان مشهد گفت: بحث تغذیه و تشکل های مردم نهاد از محورهای این کنگره است.
ورشویی تبریزی افزود: در این کنگره، سرطان و پیشگیری، سرطان و آلودگیهای زیستی محیطی که شامل آلودگی هوا، خام، آب، محصولات کشاورزی و پسماندهای صنعتی و خانگی است با حضور متخصصین بررسی خواهد شد.
وی گفت: همچنین در خصوص سرطان و تغذیه، استفاده بی رویه از دارو، مواد غذایی غیر استاندارد، سرطان و فعالیت بدنی به تبادل نظر پرداخته خواهد شد.
مدیر مرکز تخصصی رادیوتراپی و انکولوژی رضا (ع) اظهار کرد: در این کنگره نقش نهادهای مردمی در آگاهسازی در خصوص سرطان و حمایت از بیماران و خانواده سرطانی مورد بررسی خواهد گرفت.
ورشویی تبریزی افزود: همچنین نقش سازمان های دولتی در راستای اطلاع رسانی، پژوهش و تدوین اجرایی و ملزم کردن جامعه برای اجرای این قوانین که منجر به پیشگیری از سرطان می شود مثل سیگار، تنباکو، مواد افزدونی غیر استاندارد به مواد غذایی، میوهها و... پرداخته می شود.
وی با اشاره به نقش تجهیزات پزشکی و تکنولوژی در سرطان بیان کرد: تشخیص، درمان و همچنین سرطان و خطرات شغلی که گروه درمان سرطان شامل کارگران معادن خطرناک، صنایع شیمیایی، پرتو کاران و... است مورد بررسی قرار می گیرد.
دبیر کنگره پیشگیری از سرطان مشهد تاکید کرد: در این کنگره همچنین نقش سرطان و روان شناسی، نقش استرس، خانواده و نقش درمانهای مکمل روان شناسی در حین درمان و پس از درمان، سرطان و نقش سازمان های بیمه ای در خصوص درمان و تشخیص زود هنگام از دیگر موضوعاتی است که مورد تبادل نظر قرار خواهد گرفت.
ورشویی تبریزی افزود: همچنین برگزاری همایش دانشجویی در دانشگاههای مشهد با حضور دانشجویان و نصب تابلوهای هشدار دهنده سرطان در میادین، اتوبوسها، مترو، لابی ادارات، دانشگاهها از دیگر برنامه ها خواهد بود.
وی اظهار کرد: برگزاری برنامههای ورزشی به صورت ورزش همگانی در پارکهای سطح شهر مشهد، ارائه بروشورهای هشداردهنده سرطان، پخش فیلمهای دو دقیقهای در سینماهای سطح شهر و همچنین جلسات توجیهی با حضور پزشکان برای اساتید دانشگاهها و ادارات در این روز صورت خواهد گرفت.
نظر شما