هنرمندان تئاتر کیش در جشنواره بين المللي نقطه در اراک مقام کسب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، در اين جشنواره كه دراستان مركزي شهرستان اراك برگزارشد گروه هاي تئاتر شش استان، اصفهان، تهران، تبریز، مازندران،لرستان و استان مركزي و گروه هاي تئاتر از کشور روسيه آثار خود را به نمايش گذاشتند.

گروه تئاتر كيش با نام گروه تئاتر جزيره با دو اثربه نام هاي يك كادو براي دلقك به كارگرداني غزل ملك حسيني و "من، لاستيك ،موزيك و چند چيز ديگر" به كارگرداني عباس نجاري در اين جشنواره شركت كردند كه در مراسم اختتاميه جشنواره از هر دو اثر اين گروه تقدير شد ومسعود غاشيه بازيگر نمايش يك كادو براي دلقك نيز در بخش بهترين بازيگر موفق به كسب مقام سوم شد.

گروه تئاتر جزيره كه با شش هنرمند فارغ التحصيل رشته تئاتر و كارگرداني تئاتر در عرصه بازيگري فعاليت مي كنند در اولين حضور خود در جشنواره هاي بين المللي حضوري موفق در شانزدهمين جشنواره بين المللي تئاتر آئيني، سنتي تهران داشتند كه با نمايش كي حال داره ديو بكشه در دو بخش پاتوق كودك و خيمه شب بازي بسيار مورد استقبال داوران و بينندگان قرار گرفتند.

اين گروه در اولين جشنواره تئاتر كودك و عروسك كه در عسلويه برگزار مي شود با نمايش وقتي عروسك هاي خيمه عاشق مي شوند حضور خواهد داشت.