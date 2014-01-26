به گزارش خبرنگار مهر، كادر اجرايي برگزاري مسابقات جام تختي صبح امروز نشستی را با حضور رسول خادم و دیگر مسئولان ارشد فدراسيون كشتي برگزار کردند که مهمترین بحث این نشست ، برگزاري هرچه با شكوه‌تر رقابت‌هاي جام تختي بود.

گفته می شود سي و چهارمين دوره رقابت‌هاي بين المللي كشتي آزاد جام تختي در حالی طی روزهاي 17 و 18 بهمن ماه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار خواهد شد که تاکنون تیم های 13 کشور برای حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کرده اند.

طبق اعلام اعضای کادر اجرایی جام تختی، تاکنون تيم‌هاي قزاقستان، ژاپن، مغلوستان، قرقيزستان، گرجستان، ارمنستان، كره شمالي، مجارستان، اوكراين، آذربايجان، تونس، روماني و تركيه با ارسال نامه رسمی به فدراسيون كشتي براي حضور در اين رقابتها اعلام آمادگي كردند.

در پایان نشست هماهنگی صبح امروز مقرر شد به نفرات اول تا سوم مسابقات بین المللی کشتی آزاد جام تختی به ترتيب 5، 3 و 2 هزار دلار جايزه اهداء مي‌شود که این رقم، مجموعا 96 هزار دلار خواهد بود.