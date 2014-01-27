تعداد مدعیان خارجي به 15 تیم رسید/ هنوز خبری از آمریکا نیست!

به گزارش خبرگزاری مهر، رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام تختي طي روزهاي 17 و 18 بهمن ماه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار مي‌شود که تاكنون 15 كشور براي حضور در اين رقابت‌ها به صورت رسمي اعلام آمادگي كرده‌اند.

پیش از این حضور 13 کشور در رقابتهای جام تختی قطعی شده بود که امروز تیم های نه چندان مطرح نیکاراگوئه و عراق نیز به جمع شکت کنندگان خارجی اضافه شدند.

بدین ترتیب تیم های ژاپن، قزاقستان، روماني، مجارستان، كره شمالي، تونس، اوكراين، ارمنستان، مغولستان، عراق، گرجستان، قرقيزستان، تركيه، نيكاراگوئه و آذربايجان به ایران خواهند آمد.

اين درحالي است كه رقابت‌هاي جايزه بزرگ فيلا جام ياريگين امسال با استقبال كمتر كشورها (12 كشور) همراه بود به طوري كه بيشتر كشتي‌گيران شركت كننده از كشور ميزبان بودند و تنها كشورهاي استقلال يافته از روسيه به همراه چند كشور خارجي (با يك يا دو كشتي گير) در اين رقابت‌ها شركت كردند.