به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابتهاي بينالمللي کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی روزهاي 17 و 18 بهمن ماه با حضور کشتی گیرانی از 13 کشور دنیا در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار میشود که برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:
چهارشنبه 16 بهمن ماه:
ساعت 15 تا 17: كلينيك داوري (خانه كشتي)
ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي اوزان 57، 65، 74و 97 کیلوگرم(خانه کشتی)
پنجشنبه 17 بهمن ماه:
ساعت 9 تا 13: رقابتهاي مقدماتي اوزان وزن كشي اوزان 57، 65، 74و 97 کیلوگرم
ساعت 15 تا15:30 : وزن کشی اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم( سالن شهدای هفتم تیر)
ساعت 16 تا 16:30: مراسم افتتاحيه
ساعت 16:30 تا 19:30: رقابتهاي ردهبندي و فينال اوزان 57، 65، 74و 97 کیلوگرم
جمعه 18 بهمن ماه:
ساعت 9 تا 13: رقابتهاي مقدماتي اوزان 61، 70، 86 و 125 كيلوگرم
ساعت 16 تا 19:30: رقابتهاي ردهبندي و فينال اوزان 61، 70، 86 و 125 كيلوگرم
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