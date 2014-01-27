به گزارش خبرنگار مهر، سی و چهارمین دوره رقابت‌هاي بين‌المللي کشتی آزاد جام جهان پهلوان تختی روزهاي 17 و 18 بهمن ماه با حضور کشتی گیرانی از 13 کشور دنیا در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار می‌شود که برنامه این رقابت ها به شرح زیر است:

چهارشنبه 16 بهمن ماه:

ساعت 15 تا 17: كلينيك داوري (خانه كشتي)

ساعت 18 تا 18:30: وزن كشي اوزان 57، 65، 74و 97 کیلوگرم(خانه کشتی)

پنج‌شنبه 17 بهمن ماه:

ساعت 9 تا 13: رقابت‌هاي مقدماتي اوزان وزن كشي اوزان 57، 65، 74و 97 کیلوگرم

ساعت 15 تا15:30 : وزن کشی اوزان 61، 70، 86 و 125 کیلوگرم( سالن شهدای هفتم تیر)

ساعت 16 تا 16:30: مراسم افتتاحيه

ساعت 16:30 تا 19:30: رقابت‌هاي رده‌‌بندي و فينال اوزان 57، 65، 74و 97 کیلوگرم

جمعه 18 بهمن ماه:

ساعت 9 تا 13: رقابت‌هاي مقدماتي اوزان 61، 70، 86 و 125 كيلوگرم

ساعت 16 تا 19:30: رقابت‌هاي رده‌بندي و فينال اوزان 61، 70، 86 و 125 كيلوگرم