پروژه چهار خطه کردن جاده ایلام - مهران با کمبود اعتبار مواجه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، شاپور پولادی صبح یکشنبه در بازدید از مسیر ایلام - مهران اظهار داشت: راه ارتباطی ایلام – مهران با توجه به تردد زوار عتبات عالیات به یکی از پرتردد ترین محورهای ارتباطی تبدیل شده است.

پولادی افزود: بهسازی و نهایتا چهار بانده نمودن جاده ایلام – مهران جز اولویت های اولی است که باید به صورت ویژه ای پیگیری شود.

وی ادامه داد: چهار خطه نمودن جاده ایلام – مهران در حال حاضر چه در بودجه سال 92 و چه در بودجه سال 93 هنوز اعتباری برای آن منظور نشده است و فقط از محل اعتبارات استانی است که این اعتبار جوابگوی این پروژه نخواهد بود.

شوهانی نماینده مردم استان در مجلس شورای اسلامی نیز در این بازدید گفت: مسیر ایلام به مهران در ردیف ملی در دو قسمت اعتبار دارد هم مسیرحمیل یعنی ایلام تا صالح آباد و هم صالح آباد – مهران به دهلران اعتبار ملی دارد.

سرهنگ رسول خادم فرمانده پلیس راه استان ایلام فرمانده پلیس راه استان نیز گفت: ترافیک مسیر مهران را نباید به دید سالهای قبل نگاه کرد.

وی بیان داشت: هم بحث رانندگان بومی و هم مسافری که به سمت مرز می رود در میان است.

وی اضافه کرد: مسیر ایلام- مهران چندسالی است که با رونق گرفتن مرز بین المللی مهران به یکی از شلوغ ترین محورها تبدیل شده است.

خادم افزود: حجم تردد ر این جاده قابل قیاس با سالهای گذشته نیست چون در مسیر مسافران عتبات عالیات قرار دارد.

وی ادامه داد: بنابراین لازم است که عرض این محور گسترش پیدا کند و باید این محور ارتباطی بین المللی چهار بانده شود.