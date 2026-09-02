رنجبر: ۴۵ زندانی جرایم غیرعمد در خراسان شمالی آزاد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی، علیاصغر رنجبر اظهار کرد: همزمان با این ایام فرخنده و با تکیه بر فرهنگ غنی اسلامی، روحیه همدلی و نوعدوستی، زمینه آزادی ۴۵ نفر از زندانیان واجد شرایط در سطح استان فراهم شد و این افراد بار دیگر به آغوش خانواده و جامعه بازگشتند.
وی در ادامه افزود: مجموع بدهی و محکومیت مالی این افراد بیش از ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود که با مشارکت صندوق نیکوکاری ثامنالائمه، خیرین نیکاندیش، پیگیریهای ستاد دیه، بهرهگیری از ارفاقات قانونی و گذشت کریمانه شکات، زمینه آزادی آنان فراهم شد.
مدیرکل زندانهای خراسان شمالی با اشاره به گروههای مختلف افراد آزادشده گفت: این افراد شامل زندانیان جرایم غیرعمد و بدهکاران مالی و همچنین مددجویانی بودند که در طول دوران تحمل حبس، ضمن ابراز ندامت و اصلاح رفتار، با برخورداری از حسن رفتار و احراز شرایط لازم، امکان بازگشت مجدد به جامعه را به دست آوردند.
رنجبر با تأکید بر اهمیت حمایتهای خیرخواهانه در فرآیند آزادی زندانیان خاطرنشان کرد: مشارکت خیرین و نیکوکاران در کنار پیگیریهای ستاد دیه و مساعدت دستگاه قضایی، نقش مؤثری در بازگشت این افراد به زندگی عادی و کاهش آسیبهای اجتماعی ناشی از حبس دارد.
وی در پایان با قدردانی از خیرین، نیکوکاران، شکات و مراجع قضایی استان تصریح کرد: آزادی این افراد در ایام هفته وحدت، جلوهای ارزشمند از فرهنگ احسان، گذشت، نوعدوستی و همبستگی اجتماعی است و میتواند زمینهساز بازگشت آرامش به خانوادههای آنان و تقویت بنیان خانواده در جامعه باشد.
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