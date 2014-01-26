وقوع 34 حادثه طبیعی در کشور/ تبدیل تهدیدها به فرصت در مقابله با بلایای طبیعی

به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد موسوی روز یکشنبه در سمینار کاهش خطرپذیری و مدیریت بحران در مناطق شهری که با حضور روسای جمعیت هلال‌احمر، نمایندگان فدراسیون بین‌المللی صلیب سرخ و سازمان مدیریت بحران کشور برگزار شد، افزود: 34 حادثه طبیعی در کشور ما رخ می‌دهد که با کاهش خطرپذیری می‌توان بسیاری از عوارض این حوادث را به حداقل رساند نه اینکه بعد از رخ دادن حادثه تازه دست به کار شویم.

وی ادامه داد: متأسفانه واقعیت این است که برنامه جامعی در این زمینه نداریم و مدیریت مبتنی بر برنامه‌های کلان فقط نوشتاری است و عمدتاً انفعالی است و اگر هم برنامه بلند مدت می‌نویسیم در لایه سیاست راهبردی می‌ماند.

موسوی به این نکته اشاره کرد که اگر چه دانش بشری در حوزه‌های مختلف روز به روز در حال پیشرفت است اما در حوزه کاهش خطرپذیری تفاوتی با سنوات گذشته نکرده‌ایم و عمدتاً پیشرفت ما سخت‌افزاری بوده است چرا که به دنبال تهیه تجهیزات و لوازم برای بعد از حادثه و زلزله هستیم.

وی تبدیل تهدیدها به فرصت را یکی دیگر از راههای مقابله با بلایای طبیعی عنوان کرد و افزود: فرسایش در کشور ما 6 برابر شده و پوشش کم جنگلی در بهترین حالت 6 درصد است، آنوقت ما با مشکلی با عنوان سیل روبرو هستیم در حالیکه با مدیریت آبها و باران می‌توان آن را به یک فرصت تبدیل کرد.

دبیر کل جمعیت هلال‌احمر آموزش همگانی را برای پیشگیری از حوادث و بلایای طبیعی و نحوه مواجهه با آن بسیار مهم برشمرد و افزود: تا زمانی که آموزش و اشتغال را در یک نقطه متمرکز می‌کنیم این امر محقق نمی‌شود و باید با اجرای آمایش سرزمینی در سراسر کشور این امر را محقق کنیم که نیازمند یک برنامه جامع ملی است.

موسوی تصریح کرد: تجربه نشان داده هر هزینه‌ای که در حوزه پیشگیری می‌شود 5 تا 10 برابر در طول زمان سودآوری در پی خواهد داشت.