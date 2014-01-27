به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر که برای سومین سال متوالی با رنکینگ جهانی برگزار شد، از پنجشنبه گذشته با حضور بازیکنانی از تیم‌های خارجی و سه تیم داخلی (تیم‌های ایران "الف" و "ب" و تیم جوانان) در تهران آغاز و یکشنبه با برگزاری مراسم اختتامیه به کار خود پایان داد.

کشورهایی که به ایران آمدند

این رقابت‌ها در هر دو بخش مردان و زنان و در قسمت‌های تیمی، دوبل و انفرادی برگزار شد. از میان 13 کشوری که برای حضور در مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر اعلام آمادگی کرده بودند، هند، روسیه، کره‌جنوبی، آذربایجان، عراق، لبنان، قزاقستان، تاجیکستان و سوریه کشورهایی بودند که به ایران سفر کردند. در این میان اما تنها پنج کشور مجارستان، آذربایجان، هند، قزاقستان و تاجیکستان در بخش بانوان حضور داشتند.

به دنبال بهترین شدن بدون انگیزه جایزه

در هر صورت با حضور پینگ‌پنگ‌بازان این کشورها و البته بازیکنان تیم‌های ایران "الف"، ایران "ب" و تیم جوانان این دوره از مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر آغاز شد. دو روز نخست این مسابقات به دیدارهای تیمی اختصاص داشت که البته جایزه نقدی نداشت اما در هر صورت تا تعیین برترین‌ها و رده بندی نهایی آنها دنبال شد. در این بخش از مسابقات و در بخش مردان تیم‌های ایران "الف" و ایران "ب" به ترتیب اول و سوم مشترک شدند. در بخش بانوان هم ایران "الف" جایگاه سوم مشترک را به خود اختصاص داد.

عملکرد متفاوت مردان و بانوان در انفرادی

سومین روز مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر به دیدارهای انفرادی اختصاص داشت. در این بخش از مسابقات و در قسمت مردان، 78 بازیکن برگزار کننده دیدارها بودند که 37 نفر آنها خارجی و 41 نفر هم ایرانی بودند. این بخش از مسابقات تنها بخشی بود که در آن بازیکنان ایرانی یعنی نوشاد و نیما عالمیان و افشین نوروزی در هر سه رده اول، دوم و سوم مشترک صاحب جایگاه شدند برخلاف بخش انفرادی بانوان که در آن هیچ یک از پینگ‌پنگ‌بازان کشورمان موفق به صعود به مرحله نیمه نهایی و در نهایت کسب جایگاه نشدند. 33 بازیکن ایران در کنار 21 بازیکن خارجی (مجموع 54 بازیکن) برگزار کننده دیدارهای انفرادی بانوان بودند.

ایرانی‌ها؛ قهرمان و نایب قهرمان در دوبل

بانوان پینگ‌پنگ‌باز ایران در حالی در رقابت‌های انفرادی از دستیابی به کسب عنوان و جایگاه بازماندند که در بخش دوبل موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی شدند. در این بخش از مسابقات 23 تیم دوبل شامل 9 تیم دوبل خارجی و 16 تیم دوبل داخلی با یکدیگر به رقابت پرداختند که طی آن تیم دوبل ایران با ترکیب ندا شهسواری و محجوبه عمرانی فینالیست شد هرچند در این مرحله شکست خورد و به عنوان نایب قهرمانی بسنده کرد.

دیدارهای دوبل بخش مردان هم با حضور 34 تیم برگزار شد که نتیجه رقابت میان آنها قهرمانی ترکیب نوشاد و نیماعالمیان بود.

رده‌بندی نهایی شرکت کنندگان در مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر در هر یک از بخش‌های انفرادی، دوبل و تیمی به این شرح است:

انفرادی مردان

1- نوشاد عالمیان

2- نیما عالمیان

3- افشین نوروزی و "ساتیان" از هند

انفرادی بانوان

1- "سینها" از هند

2- "ریتا کرتای" از مجارستان

3- "نیخات" و "دوشامپده" از هند

دوبل مردان

1- تیم دوبل نوشاد و نیما عالمیان

2- تیم دوبل "یونگ من کیم" و "میونگ دیوک" از کره جنوبی

3- تیم‌های دوبل "میونگ کیم" و "کی چان چوی" از کره جنوبی و "ساتیان" و "شتی" از هند

دوبل بانوان

1- تیم دوبل "نیها" و "سینها" از هند

2- تیم دوبل ندا شهسواری و محجوبه عمرانی

3- تیم‌های دوبل "دشامپونه" - "بوجاویجای" از هند و "ریتا کرتای" و "الکسا" از مجارستان

تیمی مردان

1- ایران "الف"

2 - هند

3- ایران "ب" و روسیه

تیمی بانوان

1- هند

2- مجارستان

3- ایران "الف" و قزاقستان

هیچ مرد خارجی قهرمان نشد!

به گزارش مهر، بر این اساس و طبق جدول رده‌بندی مسابقات تنیس روی میز بین‌المللی جام فجر در هر یک از بخش‌های انفرادی، دوبل و تیمی مردان و زنان، از مجموع 18 جایگاه نمایندگان ایران صاحب 8 جایگاه شده‌اند که البته سه جایگاه در انفرادی مردان و تیمی مردان و زنان به صورت مشترک با نمایندگان دیگر کشورها به دست آمده است.

همچنین در هیچ یکی از بخش‌های انفرادی، دوبل و تیمی مردان نمایندگان کشورهای خارجی شرکت کننده موفق به کسب عنوان نخست نشدند. در این سه بخش به ترتیب نوشاد عالمیان، تیم دوبل عالمیان ها و تیم ایران "الف" جایگاه‌های نخست را از آن خود کردند.

انتظار می رود مسئولان فدراسیون تنیس روی میز برای برگزاری این مسابقات طی سال‌های آینده چاره‌ای بیندیشند تا به واسطه آن تیم‌ها و بازیکنان مطرح‌تری به ایران سفر کنند. در این صورت پینگ‌پنگ‌بازان ایران می‌توانند در رقابت‌ با آنها خود را بهتر و بیشتر محک بزنند و در آن صورت است که قهرمانی‌های آنها ارزش و اعتبار بیشتری خواهد گرفت.