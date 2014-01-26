توافق مخالفان دولت اوکراین بری خالی کردن خیابان ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدای روسیه، "آرسنی یاتسنیکو" وزیر سابق اقتصاد، "ویتالی کلیتسچکو" قهرمان سابق مشت زنی، و "اوله تایانیبوک" از رهبران اصلی مخالفان دولت اوکریان بعد از دیدار با "ویکتور یانوکویچ" رئیس جمهور این کشور، با خالی کردن خیابان های کی یف موافقت کردند.

در همین رابطه رویترز در خبری اعلام کرده که یانوکویچ به یاتسنیکو پیشنهاد داده تا با در دست گرفتن پست نخست وزیری به اعتراضات خود پایان دهد. بر اساس این گزارش، کلیتسچکو نیز در صورت قبول پیشنهاد یانوکویچ به عنوان معاون نخست وزیر معرفی می شود.

این خبر در حالی منتشر می شود که روز گذشته اعلام شد معترضین اعلام کرده اند فقط با استعفای یانوکوویچ تظاهرات را پایان خواهند داد. از سوی دیگر قرار است روز سه شنبه هفته جاری پارلمان اوکراین طرح رای عدم اعتماد به "نیکلای آزاروف" نخست وزیر، را بررسی کند. آزاراف روز جمعه اعلام کرد که آماده کناره گیری از قدرت در صورت موافقت پارلمان است.

در روزهای گذشته چهره های مختلف بین المللی همچون "میخائیل گورباچف" آخرین رئیس جمهور اتحاد جماهیر شوروی و تعدادی از مقامات اتحادیه اروپا پیشنهاد میانجی گری در اوکراین را داده اند.

کارشناسان معتقدند که ویکتور یانوکوویچ، رئیس جمهور اوکراین به احتمال زیاد آزاروف را قربانی خواهد کرد. یانوکوویچ روز پنجشنبه پس از دیدار با ولادیمیر ریباک، رئیس پارلمان اوکراین، اعلام کرد که دولت باید برای حل بحران به صورت بی وقفه اقدام کند.

علاوه بر موضوع بقا یا برکناری آزاروف، در نشست روز سه شنبه پارلمان، رسیدگی به قوانین آزادی مطبوعات و آزادی برگزاری اجتماعات که به تازگی مورد بازبینی قرار گرفته و محدودتر شده است، در دستور کار نمایندگان خواهد بود. لغو این محدودیتها یکی از درخواستهای "ویتالی کلیچکو" قهرمان بوکس جهان و از رهبران اپوزیسیون اوکراین است.

در جریان اعتراضات اخیر اوکراین که بزرگترین تظاهرات بعد از وقوع انقلاب نارنجی در این کشور به شمار می رود، بیش از 500 هزار معترض در خیابانهای کی یف دست به تظاهرات ضد دولتی زده و خواستار کنار رفتن دولت شدند. اعتراضات اوکراین از 21 نوامبر 2013 (30 آبان) و بعد از تصمیم دولت برای تعلیق گفتگوها با اتحادیه اروپا آغاز شد. اروپایی ها معتقدند تصميم کی يف تحت فشار روسيه صورت گرفته است.