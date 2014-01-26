به گزارش خبرگزاری مهر به دنبال انتشار اظهارات محسن رفیق دوست در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین؛ جمعیت ایثارگران با انتشار جوابیه ای به اظهارات وی واکنش نشان داد.

در این جوابیه این جمعیت هرگونه دیدار میان قائم مقام این جمعیت با محسن رفیق را تکذیب کرد. در متن جوابیه روابط عمومی جمعیت ایثارگران آمده است:

عطف به مطلب مندرج در آن رسانه محترم، پيرامون اظهارات آقاي محسن رفيق دوست به اطلاع مي رساند كه دكتر لطف الله فروزنده (قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي) تاكنون هيچ ملاقات حضوري و غير حضوري با آقاي محسن رفيق دوست نداشته است و ايشان به شدت اين ملاقات و محتواي منتسب شده در آن را تكذيب مي كند.

پیش از این رفیق دوست در این نشست به خاطره ای از آقای فروزنده اشاره کرد و اظهار داشت: آقای فروزنده گفت آخر سال سوم رفتم پیش احمدی نژاد گفتم چرا با روحانیت و مراجع بد هستی گفت آنها به چه دردی می خورند آنها وضعشان روبه راه است و شکمشان سیر. من در دور دوم کارد را می گذارم کمر کیک.