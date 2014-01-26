  1. سیاست
  2. احزاب و تشکلها
۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۱

با انتشار جوابیه‌ای؛

جمعیت ایثارگران اظهارات رفیق‌دوست را تکذیب کرد

جمعیت ایثارگران اظهارات رفیق‌دوست را تکذیب کرد

جمعیت ایثارگران هرگونه ملاقات حضوری و غیرحضوری میان لطف الله فروزنده(قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي) و محسن رفیق دوست را تکذیب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به دنبال انتشار اظهارات محسن رفیق دوست در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین؛ جمعیت ایثارگران با انتشار جوابیه ای به اظهارات وی واکنش نشان داد.

در این جوابیه این جمعیت هرگونه دیدار میان قائم مقام این جمعیت با محسن رفیق را تکذیب کرد. در متن جوابیه روابط عمومی جمعیت ایثارگران آمده است:

عطف به مطلب مندرج در آن رسانه محترم، پيرامون اظهارات آقاي محسن رفيق دوست به اطلاع مي رساند كه دكتر لطف الله فروزنده (قائم مقام جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي) تاكنون هيچ ملاقات حضوري و غير حضوري با آقاي محسن رفيق دوست نداشته است و ايشان به شدت اين ملاقات و محتواي منتسب شده در آن را تكذيب مي كند.

پیش از این رفیق دوست در این نشست به خاطره ای از آقای فروزنده اشاره کرد و اظهار داشت: آقای فروزنده گفت آخر سال سوم رفتم پیش احمدی نژاد گفتم چرا با روحانیت و مراجع بد هستی گفت آنها به چه دردی می خورند آنها وضعشان روبه راه است و شکمشان سیر. من در دور دوم کارد را می گذارم کمر کیک.

کد مطلب 2221876

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها