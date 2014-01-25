به گزارش خبرنگار مهر محسن رفیقدوست در نشست ماهانه جامعه اسلامی مهندسین که عصر امروز شنبه در دفتر این حزب برگزار شد گفت: باید دقت کنیم کلاهی که 8 سال پیش سر ما گذاشتند دوباره سرمان نگذارند. حرفی که الان می زنم از اول هم می گفتم ما دیگر فرصت قمار، آزمون و خطا نداریم نظام ما نظام واحد است و هیچ کشوری در دنیا اینگونه نیست.

رفیقدوست در ادامه در مورد تقسیم بندی جامعه ایران گفت: تحلیلی آقای هاشمی در مورد جامعه دارد که ایشان می گویند جامعه ما سه بخش است. 20 درصد طرفداران اصلاح طلبان، 20 درصد طرفدار اصولگرایان و 60 درصد مردم عادی که ضد انقلاب نیستند ولی در داخل این دو دسته نیز قرار نمی گیرند ولی ایشان معتقدند رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و نمایندگان خبرگان را اینها انتخاب می کنند که اکثریت جامعه اند و هر کدام از این دو دسته بتواند رای 60 درصد را جذب کند آن گروه حاکم می شود.

وی در مورد آمار تورم در طول 8 سال گذشته نیز گفت: تورم در این مدت به قدری زیاد بود که تورم زندگی فقرا هزار درصد یعنی 10 برابر افزایش پیدا کرد به طور مثال یک بسته آذوقه در سال 83 که با مبلغ 10 هزار و 900 تومان تهیه کرده بودیم بعد از 8 سال نزدیک 10 برابر افزایش پیدا کرد.

رفیقدوست گفت: البته باید یارانه ها برداشته شود اما نه اینکه یارانه ها برداشته شود و فقط در تهران 18 واحد تولیدی تعطیل شود لذا دقت کنید جور دیگر سرمان کلاه نگذارند. من دولت یازدهم و رئیس جمهورش را خوب می شناسم و با او رفیقم و فکر می کنم اعتدال واقعا جایش در کشور ما خالی است.

وی با بیان اینکه از تندروی دو طرف، امام ناراحت بود و آقا نیز ناراحت است افزود: اعتدال را باید بوجود آورد، معتقد نیستم دولت یازدهم دولت معتدل است زیرا یواش یواش دارد به سمت چپ می زند امیدوارم این دولت اعتدال را رعایت کند.

رفیقدوست گفت: در مورد دستور رئیس جمهور به جهانگیری معاون اول درباره برخورد با ویژه خواری تصریح کرد: من همان موقع مصاحبه کردم و گفتم فرمایش ایشان برخورد با معلول است با علت نیست. تا وقتی اقتصاد دولتی باشد پیدا شدن یکی مثل بابک زنجانی ها طبیعی است لذا در سال حماسه اقتصادی مجلس، دولت و جامعه اسلامی فشار بیاوریم تا اقتصاد را از دولت بگیریم و بدست مردم بدهیم زیرا اقتصاد تا وقتی دست دولت است گرانی و رانت خواری و دزدی است.

رفیقدوست با اشاره به برخی از فعالیت های خود در دوره جنگ 8 سال گذشته گفت: همان موقع به دنبال پیگیری روش دستیابی به سلاح هسته ای رفتیم پیش امام گفتم نظر شما چیست ایشان گفتند دنبال اتم نروید و همان موقع جمع کردیم و آقا هم گفتند حرام است واقعا نیازی هم نداریم شاید ما در خیلی چیزها خودکفا نیستیم و کمک دولت می کنیم تا آذوقه مردم تهیه شود اما در مورد دفاع به خودکفایی رسیدیم در پهپادها نمونه هایی را امتحان کردیم که آمریکایی ها ندارند مثلا پهپادی که در 30 ساعت پرواز 700 کیلومتر مسافت را با قابلیت حمل بمب را دارد.

وی با بیان اینکه من از معدود کسانی هستم که آقا را خوب می شناسم با ذکرخاطره ای گفت: آقا یک سال از من بزرگ است قبل از انقلاب رفتم مشهد سراغ آقا را گرفتم پیدایش کردم ولی چون خسته و فراری بودم نون و پنیر و انگوری خوردم خوابیدم ساعت 2.5 بود که آسمان را نگاه کردم آقا نیز بیدار شد یواش یواش پابرهنه به سمت من آمد بغل من نشست و صدایم کرد خودم را زدم به خواب همان موقع اذان گفتند. آقا رفت نماز خواند و با ضجه عبادت کردند بعد گفتند: حاج محسن! که من آن موقع گفتم بیدار بودم و همه اینها را دیدم پس می گویم سعادت پیروی از ایشان است خدا توفیق دهد معتقد و عامل به ولایت مطلقه فقیه باشیم.

رفیق دوست در ادامه به نقل خاطره ای از رابطه آقای هاشمی و رهبر انقلاب پرداخت و گفت: سال 70 حدود 15 نفر بودیم که جلسه ای با احمدآقا داشتیم همانجا خاطره آقای هاشمی را گفتم ایشان گفت یکی از دلایلی که امام نسبت به ولایت آقا علاقه نشان داد همان صلابت و استقلال رای آقا بود.

در بین سخنان رفیقدوست فردی از جمع حاضر بلند شد و گفت مقام معظم رهبری از هیچ دولتی به اندازه دولت آقای احمدی نژاد حمایت نکرده شما این مسئله را چگونه تفسیر می کنید که رفیقدوست در پاسخ گفت: من در طول 8 سال گذشته بیش از 50 یا 60 مصاحبه دادم و به دولت نهم و دهم حمله کردم برای آقا نامه نوشتم و مضرات هدفمندی، سفر استانی و مسکن مهر را با دلیل برای آقا توضیح دادم آقا در سخنرانی شان فرمودند آمار دولت را زیر سئوال نبرید به آقا گفتم آیا منظورتان من هستم گفتم نه خیر تو کار خودت را بکن.

رفیقدوست خاطرنشان کرد: قبل از انتخابات 88 مهندس موسوی که کاندیدا شدند پدرشان مریض بود آقا به ملاقات رفتند مهندس موسوی به آقا گفت می خواهم کاندیدا شوم و آقا گفتند اگر رای بیاورید مثل بقیه با شما رفتار می کنم این چیزی که من عرض می کنم آقا وظیفه خودشان را انجام دادند.

وی در ادامه در مورد وزیر مسکن دولت نهم نیز گفت: مهندس سعیدی کیا در دولت نهم وزیر مسکن و عضو هیات امنای بنیاد بود ابتدای سال چهارم به من گفت من می گویم زیر آسمان کبود ضد ولایت فقیه تر از این آقا (احمدی نژاد) نداریم او به من گفت من سال سوم رفتم پیش آقا گفتم می خواهم استعفا بدهم زیر این دولت، دولت ضد ولایت فقیه است آقا گفتند بمان تا دوره‌ات تمام شود.

رفیقدوست افزود: به سعیدی کیا گفتم آیا دلیلی هم داری گفت او مدام بحث می کرد و مدام می گفت آقا آقا! من به او گفتم بگو منظورت از آقا همان مقام معظم رهبری است که ایشان یک بار هم زیر بار نرفت.

وی در ادامه به خاطره ای از آقای فروزنده اشاره کرد و اظهار داشت: آقای فروزنده گفت آخر سال سوم رفتم پیش احمدی نژاد گفتم چرا با روحانیت و مراجع بد هستی گفت آنها به چه دردی می خورند آنها وضعشان روبه راه است و شکمشان سیر. من در دور دوم کارد را می گذارم کمر کیک.

در این هنگام فردی از حضار بلند شد و گفت: پس شما دست بوسیدن احمدی نژاد را چطور تفسیر و تحلیل می کنید که رفیقدوست در جواب گفت من هر کس خواست مدارک می دهم.

رفیقدوست همچنین به خاطره دیگری از خود و محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اشاره کرد و گفت: من، آقای خاتمی و آقای محسنی اژه ای با هم وزیر شدیم روزی که آقای خاتمی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شدند رفتم پیشش و به او گفتم تو رفتی در تاریخ و حالا که رفتی در تاریخ خوب داخل تاریخ شو خاتمی گفت چکار کنم که خوب بمانم؟ به او گفتم برو زیر قبای آقا و بیرون نیا آنجا خط قرمز است.

وی گفت: در تحصن مجلس به آقای خاتمی گفتم خطوطت را از اینها جدا کن اینها براندازند.

این فعال سیاسی در ادامه در مورد مذاکرات ژنو نیز گفت: با آمدن دولت یازدهم ناامیدی در مردم به امید تبدیل شد، اگر انشاءالله درها باز شود مملکت رونق می گیرد من باعدم مذاکره با هر کسی مخالفم، آدم با دنیا قهر نمی کند من زمان امام چند تا مطلب را گفتم یکی اینکه ما با آمریکا دعوا داریم ولی بالاخره باید بنشینیم و با هم حرف بزنیم لذا با عدم مذاکره مخالف بودم .

وی سپس به خاطره ای از دوران وزارت خود در دوران جنگ اشاره کرد و ادامه داد: وقتی وزیر دفاع شدم رفتم خدمت امام وزارتخانه نداشتیم لانه جاسوسی هم دست سپاه بود به احمد آقا گفتم اجازه دهند وزارت دفاع را در لانه جاسوسی تشکیل دهیم ولی ایشان گفتند برو به امام بگو، وقتی به امام گفتم امام گفت: چرا آنجا، آنجا مال آمریکا است، مگر قرار است هزار سال با آمریکا رابطه نداشته باشیم.

رفیقدوست در پایان ادامه داد: نتیجه این مذاکره هر چیزی باشد به نفع ایران است حتی اگر تحریم ها کم نشود آن چیزی که ما واقعا دادیم را نمی خواستیم. امام گفت بمب اتم نمی خواهیم آقا گفت حرام است در زمان جنگ عراق شیمیایی کرد امام حتی به ما اجازه نداد سلاح شیمیایی درست کنیم رفتیم درست کردیم جلویش را گرفتند لذا هر چه پیش برویم این مذاکرات به نفع ماست.