توضیحات رفیقدوست در مورد تکذیبه جمعیت ایثارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر محسن رفیق دوست پیرامون اظهارات وی در جلسه ماهانه شب گذشته جامعه اسلامی مهندسین که توسط روابط عمومی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی تکذیب شد توضیحاتی ارائه کرد.

در این اطلاعیه آمده است: "متن مصاحبه اشاره به جناب آقای محمد فروزنده رئیس بنیاد مستضعفان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و برخلاف برداشت آن تشکل، اشاره ای به آقای لطف الله فروزنده قائم مقام جمعیت ایثارگران اسلامی نداشته است.

همچنین شایان ذکر است در خبر تنظیم شده از جلسه جامعه اسلامی مهندسین به اشتباه سمت عضویت شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی برای آقای محسن رفیقدوست قید شده است که اشتباه بوده و اگرچه در پیش از انقلاب اسلامی ، آقای رفیقدوست از موثرترین اعضای موتلفه اسلامی بوده است اما ایشان از زمان دستور امام مبنی بر ممنوعیت عضویت نظامیان در احزاب در هیچ حزب سیاسی مشارکت نداشته است".

به گزارش مهر محسن رفیق دوست در جلسه ماهانه شب گذشته جامعه اسلامی مهندسین عنوان کرده بود: آقای فروزنده گفت آخر سال سوم رفتم پیش احمدی نژاد گفتم چرا با روحانیت و مراجع بد هستی گفت آنها به چه دردی می خورند آنها وضعشان روبه راه است و شکمشان سیر. من در دور دوم کارد را می گذارم کمر کیک.