دشمنان با ایجاد تفرقه به دنبال نا امنی در کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد گلستانی فرد پیش از ظهر یکشنبه همایش فرماندهان مرزبانی خراسان جنوبی اظهارداشت: اگر امروز امنیت در کشور یا استان نباشد شاهد نا امنی های در داخل کشور از طریق مسائل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی خواهیم بود.

وی با بیان اینکه اگر ناامنی ها در کشور ایجاد می شود دچار ضعف می شویم، تصریح کرد: باید نیروهای مرزبانی و نظامی با اقتدار و انگیزه و با تکیه بر اعتقادات از مرزهای کشور پاسداری کنند.

گلستانی فرد با اشاره به 460 کیلومتر مرز مشترک خراسان جنوبی با افغانستان بیان داشت: این استان علی رغم مرز مشترک طولانی با کشور نا امن افغانستان یکی از استان های امن و کم مسئله دار در کشور است که این را مدیون تلاش نیروهای نظامی و انتظامی و هوشیاری مردم هستیم.

وی با بیان اینکه از ابتدای انقلاب تاکنون کشور شاهد حوادث تلخ و ناگواری بوده است، عنوان کرد:کشور در هر کجا دچار مشکل شده مردم در صف اول بوده اند و پشتیبانی خود را از نظام و انقلاب بیان نموده و دشمن را به شکست کشانده اند.

وی یادآور شد: مرزبانی خراسان جنوبی در سال جاری توانسته در سه مرحله بعنوان مرزبانی نمونه کشور معرفی شود.

معاون سیاسی امنیتی استانداری خراسان جنوبی با اشاره به عظمت و عزت ملت ایران افزود: دشمن اکنون به عظمت این ملت پی برده و می داند که نمی تواند از راه نظامی با ایران وارد جنگ شود و اکنون به دنبال تفرقه در کشور است که می بایست مردم همچون گذشته هوشیار و با اقتدار عمل کنند.

وی بیان کرد: دشمن امروز نه تنها از مرزهای جغرافیایی وارد کشور می شود بلکه از راه تکنولوژی و فضای مجازی به داخل منازل و اتاق های ما راه پیدا کرده که نیاز است افراد جامعه به مسئولیت های خود واقف باشند.

گلستانی فرد با بیان اینکه ایران کشوری صلح دوست و خواهان صلح و آرامش در دنیااست، گفت:این یک اعتقاد مذهبی و دینی می باشد و در تعامل از حفظ مرزهای خود نخواهد گذاشت ذره ای به خاک کشور تجاوز شود.

وی با اشاره به تکنولوژی و امکانات مرزبانی اظهار کرد: مرزبانی جمهوری اسلامی ایران دارای امکانات و تکنولوژی های به روز است و با آموزش به نیروی های انسانی می تواند مرزهایی امن در ایران ایجاد کند.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری خراسان جنوبی افزود: در مناطق مرزی خراسان جنوبی شیعه و سنی در کنار هم برای پشتیبانی از نظام آماده جان فشانی هستند.