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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۳۰

هنرمند اراکی جایزه ویژه جشنواره فیلم نامه بیشاپور را کسب کرد

هنرمند اراکی جایزه ویژه جشنواره فیلم نامه بیشاپور را کسب کرد

اراک – خبرگزاری مهر: مسئول انجمن سینمای جوان استان مرکزی از کسب جایزه ویژه سومین جشنواره منطقه ای فیلم نامه نویسی بیشاپور توسط هنرمند اراکی خبر داد.

سعید عبدالحمیدی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: فیلم نامه "صلوات شمار چینی" نوشته الهام معروفی هنرمند فیلمساز جوان اراکی جایزه بخش ویژه هیئت داوران این جشنواره را به خاطر توجه به هویت ملی و حفظ آداب و سنن فرهنگی ایرانی بدست آورد.

وی ادامه داد: این جشنواره با محوریت موضوع سبک زندگی از دیدگاه مقام معظم رهبری از سوم تا چهارم بهمن ماه در کازرون برگزار شد.

عبدالحمیدی ادامه داد: در بخش نهایی این جشنواره 40 اثر حضور داشت که چهار اثر از اراک در بخش های مختلف به این بخش راه یافته بودند.

سومین جشنواره منطقه ای فیلمنامه نویسی در بخش های پویانمایی، مستند و داستانی برپا شد.

کد مطلب 2221936

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