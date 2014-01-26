نیمکت استقلال خالی بود/ به قهرمانی در هر دو جام امیدوارم

به گزارش خبرنگار مهر، آرش برهانی در پایان دیدار این تیم برابر ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: بازی خوبی را از هر دو تیم شاهد بویدم. ما وقتی گل را دریافت کردیم تا حدی به بازی احساسی روی آوردیم ولی هر چه از زمان بازی گذشت بهتر شدیم و خدا را شکر که در دقایق پایانی گلزنی کردیم و بازنده از میدان خارج نشدیم.

وی با بیان اینکه استقلال بازیکنان مصدوم زیادی دارد تصریح کرد: متاسفانه مصدومان زیادی در اردوی تیم ما حضور دارند و روی نیمکت بازیکنان زیادی نداشتیم. خودم هم از اینکه نتوانستم برابر ذوب‌آهن گلزنی کنم خیلی ناراحتم چونکه کاملا امیدوار بودم که این اتفاق رخ بدهد.

برهانی در پاسخ به این سوال که استقلال چقدر از شانس قهرمانی برخوردار است، گفت: تیم ما شرایط خیلی خوبی دارد و تا اینجای کار هم نتایج خوبی کسب کرده ایم. من به قهرمانی در هر دو جام امیدوارم و به نظرم از شانس زیادی برای قهرمانی برخوردار هستیم. امیدوارم که در آسیا هم بتوانیم نتایج خوبی را کسب کنیم.

مهاجم تیم استقلال درباره بازی‌های تیم ملی در جام جهانی هم گفت: تیم ملی بازیهای خیلی مشکلی دارد. در سال 2006 همه انتظار داشتند که پرتغال را شکست دهیم و به مکزیک و آنگولا هم چند گل بزنیم ولی مقابل آنها نتیجه نگرفتیم. انتظارات ما برای تیم ملی باید معقولانه باشد.