به گزارش خبرنگار مهر، روز دوم از هفته بیست و چهارم رقابتهای لیگ برتر فوتبال با برگزاری شش دیدار همزمان ادامه یافت. در یکی از این بازیها که از ساعت 14:30 در ورزشگاه آزادی تهران آغاز شده است تیمهای استقلال و ذوبآهن به مصاف یکدیگر رفته اند که در پایان نیمه نخست تیم ذوب آهن با یک گل از میزبان خود پیش افتاده است. محسن بیاتی نیا در دقیقه 24 تنها گل این نیمه را به ثمر رساند.
دو تیم بازی را محتاط و آرام شروع کردند با این حال ذوبآهن توپ را بهتر به گردش در آورد و به گل هم رسید. در 20 دقیقه ابتدایی شاید مهمترین اتفاق مصدومیت خسرو حیدری بود که جای خود را به اولادی داد. پس از آن دو تیم اندکی بر سرعت بازی افزودند و شرایط کمی تغییر کرد.
ذوبآهن که با انگیزه تر به نظر می رسید در دقیقه 24 به گل رسید. امیرحسین صادقی در پشت محوطه جریمه نتوانست روی سر بازیکن حریف ضربه اول را بزند تا توپ به محسن بیاتینیا برسد و او هم با یک ضربه دقیق به زاویه مخالف دروازه رحمتی را باز کند.
ذوبآهن در دقیقه 30 می توانست به گل دوم هم برسد ولی حرکت عرضی حدادیفر و شوت زمینی او به شکل خطرناکی از کنار دروازه استقلال به بیرون رفت. پس از آن هم ذوبیها بهتر از استقلال کار کردند و توپ و میدان را در اختیار داشتند.
ذوبآهن در دقیقه 45 بهنرین فرصت را برای زدن گل دوم از دست داد. محسن بیاتینیا پاس عرضی را پشت شش قدم حریف به بالای دروازه زد تا نیمه نخست با همان تک گل از به سود ذوبآهن خاتمه یابد. استقلال در وقت اول حتی یک حمله را هم روی دروازه حریف ایجاد نکرد.
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