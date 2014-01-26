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۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۸:۳۶

در دی ماه امسال/

جوجه ریزی واحد های مرغداری خراسان شمالی 96 درصد افزایش یافت

جوجه ریزی واحد های مرغداری خراسان شمالی 96 درصد افزایش یافت

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی از افزایش 96 درصدی جوجه ریزی در واحدهای مرغداری استان در دی ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد.

حسین رضا زاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در دی ماه سال جاری 337 هزار 80 قطعه جوجه ریزی در مرغداری های خراسان شمالی انجام شد در حالیکه این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 171 هزار و 740 قطعه بوده است.

وی تصریح کرد: امسال جوجه ریزی در مرغداری ها  نسبت به مدت سال گذشته از رشد 14 درصدی برخوردار بوده است.

رضا زاده اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تا کنون سه میلیون و 796 هزارو 865 قطعه جوجه یک روزه گوشتی در واحدهای مرغداری های استان جوجه ریزی شده که پنچ هزار و 700 تن گوشت مرغ تولید شده است.

وی میزان جوجه ریزی در مدت مشابه سال گذشته را سه میلیون و 305 هزارو 840 قطعه جوجه یک روزه در مرغداریهای استان عنوان کرد.

مدیر امور طیور، زنبورعسل و کرم ابریشم سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: بیشترین تعداد جوجه ریزی انجام شده در مرغداری شهرستان شیروان با تعداد یک میلیون و 991 هزار قطعه بوده است.

رضا زاده سرانه مصرف  گوشت مرغ در خراسان شمالی برای هر نفر را 18.8 کیلو گرم اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در خراسان شمالی 70 مرغداری با ظرفیت 455هزار قطعه در هر دوره ، فعالیت دارند.

کد مطلب 2222106

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