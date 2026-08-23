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۱ شهریور ۱۴۰۵، ۵:۴۴

تقویت اقتصاد رسانه در همدان پیگیری می‌شود

تقویت اقتصاد رسانه در همدان پیگیری می‌شود

همدان-استاندار همدان گفت: تقویت اقتصاد رسانه و ایجاد درآمدهای پایدار برای فعالان این حوزه باید به‌عنوان یک برنامه جدی در استان دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه شنبه در مراسم جشن روز خبرنگار اظهار کرد: خبر، خبرنگاری و اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای جامعه امروز است و جامعه‌ای که به‌دنبال نشاط، پویایی و پیشرفت باشد باید از محیط پیرامونی خود شناختی درست، دقیق و به‌روز داشته باشد.

وی افزود: توسعه و پیشرفت زمانی محقق می‌شود که همه بخش‌های جامعه در چارچوب یک برنامه مشخص و هماهنگ حرکت کنند و تحقق این هدف نیز نیازمند اطلاع، دانایی، بصیرت و آگاهی مستمر از شرایط و تحولات پیرامونی است.

استاندار همدان با اشاره به گسترش و اثرگذاری رسانه‌ها در جامعه امروز، بیان کرد: حجم گسترده‌ای از اطلاعات اعم از درست و نادرست در فضای رسانه‌ای مبادله می‌شود و رسالت مهم رسانه‌ها آشنا کردن جامعه با واقعیت‌ها و بیان درست و مسئولانه حقایق است.

ملانوری‌شمسی گفت: ممکن است بیان برخی واقعیت‌ها خوشایند نباشد، اما مردم حق دارند حقیقت را بدانند و رسانه‌ها باید با دقت، انصاف و مسئولیت‌پذیری واقعیت‌ها را برای افکار عمومی تبیین کنند.

وی خبرنگاران را چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای جامعه دانست و افزود: هر جامعه‌ای که از قدرت دیدن، شنیدن و بیان دقیق، درست و به‌موقع برخوردار باشد مسیر صحیح خود را بهتر تشخیص می‌دهد و با سرعت بیشتری در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند.

استاندار همدان اظهار کرد: روند توسعه و پیشرفت در جهان شتاب گرفته است و در شرایط کنونی فرصت آزمون و خطا محدود است؛ از این‌رو باید بتوان در زمان مناسب، اطلاعات درست را دریافت، تحلیل و بر اساس آن تصمیم‌گیری و اقدام کرد.

وی با تاکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: ایجاد ناامیدی، بی‌اعتمادی و اضطراب در جامعه از مهم‌ترین ابزارهای تضعیف جوامع است چراکه جامعه ناامید، بی‌اعتماد و مضطرب با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود.

ملانوری‌شمسی ادامه داد: تریبون‌داران و اصحاب رسانه نقشی برجسته در ایجاد امید و اعتماد عمومی دارند و می‌توانند با اطلاع‌رسانی مسئولانه جامعه را به سمت نشاط، آرامش و پویایی هدایت کنند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و رخدادهای ماه‌های گذشته، گفت: در چنین شرایطی باید به‌گونه‌ای عمل شود که مردم احساس ناامنی، اضطراب و نگرانی نکنند و آرامش روانی جامعه حفظ شود.

استاندار همدان با بیان اینکه خبرنگاری حرفه‌ای دشوار و اثرگذار است، افزود: باید برای ساماندهی اقتصاد رسانه، برنامه‌ریزی و اقدام عملی صورت گیرد تا فعالان این عرصه بتوانند از درآمدهای پایدار برخوردار شوند.

وی از تشکیل کارگروه اقتصاد رسانه در استان خبر داد و گفت: این کارگروه با مسئولیت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تشکیل می‌شود تا پیشنهادهای عملیاتی برای تقویت اقتصاد رسانه ارائه کند و مدیریت استان نیز در اجرای راهکارهای مصوب همکاری لازم را خواهد داشت.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در همدان افزود: نیروگاه‌های خورشیدی از جمله طرح‌های اقتصادی دارای توجیه اقتصادی در استان است و همدان به‌دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مناسب، مزیت خوبی برای توسعه این نیروگاه‌ها دارد.

وی از فعالان رسانه‌ای خواست با استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وارد میدان شوند و گفت: مدیریت استان آماده حمایت و همراهی برای تقویت رسانه‌ها و ایجاد زمینه درآمدهای پایدار برای آنها است.

کد مطلب 6924377

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