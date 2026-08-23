به گزارش خبرنگار مهر، حمید ملانوری‌شمسی شامگاه شنبه در مراسم جشن روز خبرنگار اظهار کرد: خبر، خبرنگاری و اطلاع‌رسانی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین نیازهای جامعه امروز است و جامعه‌ای که به‌دنبال نشاط، پویایی و پیشرفت باشد باید از محیط پیرامونی خود شناختی درست، دقیق و به‌روز داشته باشد.

وی افزود: توسعه و پیشرفت زمانی محقق می‌شود که همه بخش‌های جامعه در چارچوب یک برنامه مشخص و هماهنگ حرکت کنند و تحقق این هدف نیز نیازمند اطلاع، دانایی، بصیرت و آگاهی مستمر از شرایط و تحولات پیرامونی است.

استاندار همدان با اشاره به گسترش و اثرگذاری رسانه‌ها در جامعه امروز، بیان کرد: حجم گسترده‌ای از اطلاعات اعم از درست و نادرست در فضای رسانه‌ای مبادله می‌شود و رسالت مهم رسانه‌ها آشنا کردن جامعه با واقعیت‌ها و بیان درست و مسئولانه حقایق است.

ملانوری‌شمسی گفت: ممکن است بیان برخی واقعیت‌ها خوشایند نباشد، اما مردم حق دارند حقیقت را بدانند و رسانه‌ها باید با دقت، انصاف و مسئولیت‌پذیری واقعیت‌ها را برای افکار عمومی تبیین کنند.

وی خبرنگاران را چشم بینا، گوش شنوا و زبان گویای جامعه دانست و افزود: هر جامعه‌ای که از قدرت دیدن، شنیدن و بیان دقیق، درست و به‌موقع برخوردار باشد مسیر صحیح خود را بهتر تشخیص می‌دهد و با سرعت بیشتری در مسیر پیشرفت حرکت می‌کند.

استاندار همدان اظهار کرد: روند توسعه و پیشرفت در جهان شتاب گرفته است و در شرایط کنونی فرصت آزمون و خطا محدود است؛ از این‌رو باید بتوان در زمان مناسب، اطلاعات درست را دریافت، تحلیل و بر اساس آن تصمیم‌گیری و اقدام کرد.

وی با تاکید بر اهمیت سرمایه اجتماعی گفت: ایجاد ناامیدی، بی‌اعتمادی و اضطراب در جامعه از مهم‌ترین ابزارهای تضعیف جوامع است چراکه جامعه ناامید، بی‌اعتماد و مضطرب با آسیب‌های جدی مواجه می‌شود.

ملانوری‌شمسی ادامه داد: تریبون‌داران و اصحاب رسانه نقشی برجسته در ایجاد امید و اعتماد عمومی دارند و می‌توانند با اطلاع‌رسانی مسئولانه جامعه را به سمت نشاط، آرامش و پویایی هدایت کنند.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور در مقاطع مختلف از جمله جنگ ۱۲ روزه و رخدادهای ماه‌های گذشته، گفت: در چنین شرایطی باید به‌گونه‌ای عمل شود که مردم احساس ناامنی، اضطراب و نگرانی نکنند و آرامش روانی جامعه حفظ شود.

استاندار همدان با بیان اینکه خبرنگاری حرفه‌ای دشوار و اثرگذار است، افزود: باید برای ساماندهی اقتصاد رسانه، برنامه‌ریزی و اقدام عملی صورت گیرد تا فعالان این عرصه بتوانند از درآمدهای پایدار برخوردار شوند.

وی از تشکیل کارگروه اقتصاد رسانه در استان خبر داد و گفت: این کارگروه با مسئولیت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تشکیل می‌شود تا پیشنهادهای عملیاتی برای تقویت اقتصاد رسانه ارائه کند و مدیریت استان نیز در اجرای راهکارهای مصوب همکاری لازم را خواهد داشت.

ملانوری‌شمسی با اشاره به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در همدان افزود: نیروگاه‌های خورشیدی از جمله طرح‌های اقتصادی دارای توجیه اقتصادی در استان است و همدان به‌دلیل برخورداری از ظرفیت‌های مناسب، مزیت خوبی برای توسعه این نیروگاه‌ها دارد.

وی از فعالان رسانه‌ای خواست با استفاده از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف وارد میدان شوند و گفت: مدیریت استان آماده حمایت و همراهی برای تقویت رسانه‌ها و ایجاد زمینه درآمدهای پایدار برای آنها است.