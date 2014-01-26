چراغ سبز هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی به تونی اولیویرا

به گزارش خبرنگار مهر، هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی که قبلا به صورت شفاهی موافقت خود را با جذب تونی اولیویرای پرتغالی به مدیرعامل باشگاه اعلام کرده بود در دو روز گذشته پس از ارائه گزارش از روند مذاکرات مدیرعامل با این سرمربی که بخشی از آن در تهران برگزار شد، به صورت رسمی مجوز جذب این سرمربی را صادر کرد.

تونی اولیویرای پرتغالی فصل گذشته هدایت سرخپوشان تبریزی را بر عهده داشت. همچنین جمشید نظمی در گفتگو با خبرگزاری مهر اعلام کرده بود که تونی شانس زیادی برای رسیدن به نیمکت تراکتورسازی دارد. قبل ازاین مجید جلالی سرمربی سرخ های تبریز بود.