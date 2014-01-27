مؤسسات قرآن و عترت در انتظار تخصيص اعتبارات هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمين عليرضا سعيدي، سرپرست دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌هاي امور قرآن و عترت گفت: هر مقدار از رقم مصوب مجلس که تخصيص يابد، درصدي از آن حسب تصميم شوراي توسعه فرهنگ قرآني به وزارت ارشاد تعلق مي‌گيرد که با توجه به اولويت‌ها هزينه مي‌شود.

وي افزود: توزيع اعتبار منشور بين 10 تا 12 دستگاه صورت مي‌گيرد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی يکي از آنهاست. در سال 91 هم از 200 ميليارد تومان کل اعتبار منشور، حدود 32 ميليارد تومان به وزارت ارشاد داده شد که 50 درصد از آن به طور مستقيم براي کمک‌هاي آموزشي، ساختمان و تجهيزات مؤسسات پرداخت گرديد.

سرپرست دفتر آموزش و توسعه مشارکت‌هاي امور قرآن و عترت در خصوص پرونده‌هاي تکميل شده براي کمک گفت: قريب سه ميليارد تومان در بخش آموزش شامل تسويه تفاهم‌نامه‌هاي آموزشي و جوايز قرآن‌آموزان برتر و سه ميليارد تومان در بخش حمايت شامل کمک خريد تجهيزات، رهن و احداث ساختمان، در مراحل اداري طي شده و براي پرداخت در انتظار بودجه است.

سعيدي ابراز اميدواري کرد: در فرصت باقيمانده تا پايان سال با پيگيري تخصيص اعتبارات مصوب، پرونده‌هاي تأييد شده به مرحله پرداخت برسد.

همچنین در خبر دیگری از معاونت قرآن و عترت(ع) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی آمده است: "رمضان بصیرت" طی حکمی از سوی اصغر امیرنیا مشاور اجرایی این معاونت به عنوان رئیس گروه امور اجرایی معاونت قرآن و عترت منصوب شد.

در متن این حکم آمده است: «با عنایت به تعهد و تجربه ارزشمند جنابعالی در زمینه اداری و پشتیبانی به موجب این ابلاغ حکم به عنوان رئیس گروه اجرایی معاونت قرآن و عترت منصوب می شوید.»

iهمچنین در خبر دیگری از این معاونت آمده است: در طلیعه سی و پنجمین سالگرد دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی ایران، جامعه قرآنی صبح سه شنبه هشتم بهمن ماه ساعت 10 صبح با حضور در حرم مطهر حضرت امام خمینی(ره)، با آرمان‌های بنیانگذار انقلاب اسلامی تجدید بیعت می کنند.

در این مراسم حجت الاسلام و المسلیمن محمدرضا حشمتی معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از همکاران این معاونت نیز حضور دارند.