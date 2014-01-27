200 كلاس درس در خراسان شمالي هوشمندسازي شد

فرامرز صدقي در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار كرد: از ابتداي سال جاري تاكنون افزون بر 200 كلاس درس در 189 آموزشگاه شهرستان هاي مختلف خراسان شمالي هوشمندسازي شده اند.

به گفته وي هوشمندسازي اين تعداد كلاس درس بيش از يك ميليارد ريال هزينه داشته كه اين اعتبار از محل بودجه آموزش و پرورش تامين شده اما در اين ميان بخشي از بودجه هوشمندسازي اين مدارس از كمك هاي انجمن اوليا و مربيان تامين شده و شماري از اين كلاس ها هم از محل موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوري توسط دستگاه‌هاي اجرايي خراسان شمالي هوشمندسازي شده اند.

صدقي با بيان اين كه بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه كشور، بايد تمامي كلاس هاي درس مدارس به منظور اجراي طرح تحول بنيادين آموزش و پرورش در يك دوره پنج ساله هوشمندسازي شوند، اظهار داشت: اكنون در خراسان شمالي هزار و 200 كلاس درس در قالب 750 آموزشگاه هوشمندسازي شده اند و هوشمندسازي ساير آموزشگاه ها و مجتمع هاي آموزشي نيز در دستور كار قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، در خراسان شمالي حدود هفت هزار کلاس درس در قالب هزار و 780 آموزشگاه فعال وجود دارد و برای هوشمندسازی هر کلاس درس نيز حدود پنج ميليون تومان اعتبار لازم است.

امسال در اين استان 168 هزار دانش آموز در مقاطع تحصيلي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه تحصيل مي كنند.