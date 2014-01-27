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۷ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۰۵

قهرمانی زیر 22 سال آسیا؛

کاوه رضایی آقای گل آسیا شد، امجد بهترین بازیکن

کاوه رضایی آقای گل آسیا شد، امجد بهترین بازیکن

مسابقات قهرمانی زیر 22 سال آسیا درحالی یکشنبه شب با قهرمانی عراق به پایان رسید که کاوه رضایی مهاجم تیم ایران به عنوان آقای گلی این مسابقات دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات فوتبال قهرمانی زیر 22 سال آسیا 2015- عمان یکشنبه شب با پیروزی یک بر صفر عراق برابر عربستان در دیدار فینال این جام به پایان رسید تا تیم زیر 22 سال عراق عنوان قهرمانی نخستین دوره این رقابتها را از آن خود کند.

در پایان این جام، "امجد خلف" از عراق به عنوان بهترین بازیکن جام انتخاب شد و جایزه خود را از شیخ سلمان رئیس بحرینی کنفدراسیون فوتبال آسیا دریافت کرد.

همچنین کاوه رضایی مهاجم تیم فوتبال زیر 22 سال ایران که در 3 بازی مرحله مقدماتی 5 گل به ثمر رسانده بود، به عنوان آقای گلی این جام دست یافت. پس از وی مروان حسین از عراق و حمزه الداردور از اردن با 4 گل، در رده‌بعدی قرار گرفتند.

کاوه رضایی در مسابقات قهرمانی زیر 16 سال 2008 ازبکستان هم به عنوان آقای گلی دست یافته بود. مسابقاتی که تیم نوجوانان ایران با هدایت علی دوستی‌‎مهر عنوان قهرمانی را بدست آورده بود.

کد مطلب 2222504

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