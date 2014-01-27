به گزارش خبرنگار مهر، "طاهر غلام اف" داور المپیکی کشور ازبکستان به عنوان داور بي‌طرف و نماينده فدراسيون جهاني كشتي در رقابت‌هاي بين‌المللي كشتي آزاد جام تختی حضور مي‌يابد.

به گفته اسداله رضایی مسئول برگزاری رقابت‌هاي کشتی آزاد جام تختی تاکنون تيم‌هاي قزاقستان، ژاپن، مغلوستان، قرقيزستان، گرجستان، ارمنستان، كره شمالي، مجارستان، اوكراين، آذربايجان، تونس، روماني و تركيه، چندین تیم دیگر همچون بلاروس و امریکا برای حضور در این رقابتها اعلام آمادگی کرده اند.

سي و چهارمين دوره رقابت های بین المللی کشتی آزاد جام تختی طی روزهای 17 و 18 بهمن ماه در سالن شهدای هفتم تیر تهران برگزار می شود.