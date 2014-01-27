رایزنی با تیم های کشتی آمریکا و بلاروس ادامه دارد

اسداله رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب خاطر نشان کرد: تاکنون 16 تیم برای حضور در رقابتهای بین المللی جام تختی اعلام آمادگی کردند که فعلا 13 درخواست بصورت رسمی به فدراسیون کشتی رسیده و همچنان در حال رایزنی و بررسی حضور تیم های بیشتری در این تورنمنت هستیم.

دبیر اسبق فدراسیون کشتی ادامه داد: علاوه بر تيم‌هاي قزاقستان، ژاپن، مغلوستان، قرقيزستان، گرجستان، ارمنستان، كره شمالي، مجارستان، اوكراين، آذربايجان، تونس، روماني و تركيه، چندین تیم دیگر همچون بلاروس و امریکا هم خواستار حضور در این تورنمنت هستند که مطمئنا با تعاملات لازم زمینه حضور هر چه بیشتر تیم های مطرح دنیا در این میدان را مهیا خواهیم کرد.

مسئول برگزاری رقابتهای جام یادگار امام و جام تختی افزود: خوشبختانه رقابتهای جام یادگار امام آنطور که در حد و شان این جام بود برگزار شد و ما تلاش خواهیم کرد با توجه به نقاط ضعف و قوت این رقابتها خود را برای برگزاری جام تختی آماده کنیم.

رضایی به تاکید و اصرار رسول خادم بر رعایت استانداردهای بین المللی در میزبانی تورنمنت های داخلی اشاره کرد و گفت: رئیس فدراسیون کشتی تاکیر فراوانی بر رعایت این اصل دارد و معتقد است اگر تورنمنتی در ایران برگزار می شود باید طبق استانداردهای جهانی و با رعایت کمی و کیفی روز دنیا برنامه ریزی و اجرا شود.

وی اظهار داشت: در همین راستا قرار شد تا روسای هیات کشتی با حضور در حاشیه رقابتهای جام تختی با استانداردهای لازم میزبانی تورنمنت های بین المللی آشنا شوند تا در صورت میزبانی این مسابقات در استان متبوع خود بتوانند انتظارات فدراسیون کشتی و میهمانان خارجی را برآورده سازند.

دبیر اسبق فدراسیون کشتی در خاتمه افزود: خادم بارها به عوامل اجرای مسابقات اعلام کرده هنوز با اهداف اصلی فاصله داریم که مطمئنا این طرز تفکر می تواند ما را هر چه بیشتر به کار و تلاش بیشتر و رسیدن به نقطه اوج سوق دهد.

سي و چهارمين دوره رقابت‌هاي بين المللي كشتي آزاد جام تختي طی روزهاي 17 و 18 بهمن ماه در سالن شهداي هفتم تير تهران برگزار خواهد شد.