حضور لاریجانی در جلسه کمیسیون تلفیق/تاکید بر توجه به اقتصاد مقاومتی، تولید و کشاورزی

موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اعلام خبر حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در ابتدای شیفت دوم کمیسیون تلفیق در روز شنبه، گفت: آقای لاریجانی در کمیسیون تلفیق و در بین اعضای این کمیسیون پیرامون توجه به تولید، کشاورزی و اقتصاد مقاومتی در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه آمریکا که گفته است تمام گزینه ها علیه ایران روی میز است، صحبت کرد.

وی افزود: رئیس مجلس از نمایندگان درخواست کرد که توجه به مسائل داخل کشور، افزایش تولید، توجه به بخش فرهنگی، اقتصادی و دفاعی را در دستور کار داشته باشند.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: رئیس مجلس از اعضای کمیسیون تلفیق خواست که تلاش کنند گزارش بررسی لایحه بودجه برای روز سه شنبه به صحن علنی برسد.

ثروتی همچنین در پاسخ به اینکه آیا نمایندگان هم اظهارنظری در این دیدار داشتند یا نه، پاسخ داد: نمایندگان عنوان کردند که بودجه تا سه شنبه به صحن نمی رسد.

وی افزود: در نهایت مقرر شد تبصره هدفمندی در روز یکشنبه در کمیسیون ها بررسی شود، دوشنبه این تبصره در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار گیرد و سپس گزارش تلفیق چاپ شده و سه شنبه نیز به صحن علنی برسد.