جعفر قادری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص بررسی لایحه هدفمندی یارانه ها در کمیسیون تلفیق گفت: پس از اعلام وصول این لایحه در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی،کمیسیون های تخصصی عصر یکشنبه این لایحه را مورد بررسی قرار می دهند و پیشنهادات در جلسه نوبت شب کمیسیون تلفیق بررسی خواهد شد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: کمیسیون تلفیق وارد تعیین تکلیف برای جزئیات لایحه هدفمندی نمی شود اما چارچوبی را برای اجرای فاز دوم هدفمندی تعیین می کند.

وی با انتقاد از افزایش 2.5 برابری اعتبارات هدفمندی در لایحه بودجه 93 گفت: معتقدم اعتبارات هدفمندی یارانه ها باید کاهش یابد. تبصره هدفمندی به گونه ای تنظیم شده است که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 93 ناچار است بیشترین افزایش قیمت در حامل های انرژی را در مورد بنزین اجرایی کند.

قادری ادامه داد: بر اساس لایحه هدفمندی منابع حاصل از آزادسازی قیمت برق و آب باید به شرکت آب و برق باز گردد، قیمت گازوئیل را هم نمی توان زیاد افزایش داد بنابر این بیشترین افزایش قیمت متوجه بنزین می شود که شوک قیمتی ایجاد خواهد کرد.

به گزارش مهر، لایحه هدفمندی یارانه ها چهارشنبه هفته گذشته به کمیسیون تلفیق ارائه شد.

لایحه بودجه اواسط آذر ماه به مجلس ارائه شد اما تکلیف فاز دوم هدفمندی یارانه ها در این لایحه مشخص نشده بود اما دولت با رایزنی های مجلس، تبصره هدفمندی را بالاخره اوایل بهمن ماه یک ماه بعد از ارائه لایحه بودجه به مجلس ارسال کرد. بر اساس این لایحه دولت درآمد حاصل از اجرای این قانون در سال 93 را 63 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که نسبت به سال گذشته 2.5 برابر شده است.