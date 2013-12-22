به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده افق از رادیو قرآن شنبه، 30 آذرماه با حضور سلمان طاهری، مدیرگروه آموزش رادیو قرآن، احمد لیایی، مدیرگروه تلاوت و نغمات شبكه قرآن ومعارف سيما و اجرای محمدرضا پورمعین با موضوع آموزش عمومي قرآن و رسانه برگزار شد.
مهمان تلفنی برنامه، دکتر حکیم آرا، از اساتید ارتباطات دانشکده صدا و سیما، درباره نقش آموزش در رسانهها، اظهار کرد: آموزش در رسانهها به معنای آموزش آکادمیک نیست بلکه بیشتر معنای ترویجی و تبلیغی آن مورد نظر است. بحث آموزش غیرحضوری و مجازی نیز به معنای آکادمیک آن بیشتر معنا میشود. این قبیل آموزشها در رادیو جایگاه کمتری دارد و بیشتر همان معنای تبلیغی و ترویجی در رسانهها دنبال میشود.
سرگرمکنندگی رسانه، مقدم بر آموزش
وی ضمن تاکید بر جنبه نمایش و سرگرم کنندگی رادیو ادامه داد: بسیاری از مفاهیم بلند مانند صبر، صداقت، راستگویی و ... که در دین بسیار مورد توجه قرار گرفته است، این ظرفیت را دارد که در قالبهای سرگرمکننده انتقال داده شود و یکی از مهمترین وظایف رسانه سرگرم کردن مخاطبان است. همچنین انگیزه مخاطبان در برخورد با رادیو متفاوت از انگیزه حضور آنها در کلاسهای آموزشی است.
لیایی در ادامه مبحث کاربردی بودن رسانه در آموزش عنوان کرد: مخاطب در لحظات کوتاهی رادیو را روشن میکند و برای چند لحظهای با ما خواهد بود، بنابراين بايد از این فرصت کوتاه بهترین استفاده را کرد و نباید از روشهای متداول در آموزش استفاده کرد، بلکه باید برنامهها جذاب و کوتاه و فشرده باشند.
ضرورت آموزش تجوید قرآن از رسانه
وی افزود: از جمله کارهایی که در آموزش قرآن میتوان دنبال کرد، آموزش تجوید قرآن کریم است که از رادیو قرآن دنبال میشود. ما در ماه مبارک رمضان برنامههای متنوع جزءخوانی را تدارک دیدهایم ولی تا به حال شیوه ترتیل خوانی را به مخاطب آموزش ندادهایم.
مدیرگروه نغمات سيماي قرآن اشاره کرد: شیوههای آموزشی رادیو با سیما متفاوت است. شیوه چهره به چهره نیز شیوهای مناسب است، اما باید امکان پرسش و پاسخ باشد. شیوه چهره به چهره شیوهای معمولی است. همچنين در سطوح بالاتر باید در آموزش ابتکار داشت.
لیایی بیان کرد: بهترین شیوه آموزشی، چهره به چهره است که استاد در آن حضور دارد و شاگردان میتوانند سئوالات خود را بپرسند. این نزدیکی بین شاگرد و استاد باعث میشود که پرسش و پاسخ ساعتها بیرون از فضای کلاس دنبال شود.
وی ادامه داد: در زمینه ارزیابی و حضور شرکتکنندگان در آزمونها باید توجه داشت که بسیاری از مخاطبان ما به دنبال دریافت گواهینامه نیستند و دنبال فراگیری و آموزش هستند. از این رو در کلاسهای حضوری که با همکاری رسانه در نهادها یا سازمانها برگزار میشود شرکت نمیکنند.
سلمان طاهری، ديگر مهمان حضوری این برنامه نيز در ادامه ضمن طرح نظر خود، تصريح کرد: اگر شیوههای آموزشی را بر اساس اقتضائات رسانهای تدوین کنیم، با توجه به قابلیتهای متعدد رادیو مانند تکرار و سهلالوصول بودن آن، از طریق رسانه میتوان مباحث آموزشی را از رادیو دنبال کرد.
وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری درباره موضوع استعدادیابی قرآنی از طریق رسانه، گفت: اولین حسی که در انسان به وجود میآید شنوایی است و از اهمیت بیشتری برخوردار است و نوجوانان و جوانان بسیاری حفظ قرآن خود را از رادیو دنبال میکنند و این یعنی رادیو در آموزش قرآن موثر، پایدار و پیگیر است.
ابتکار رهبر معظم انقلاب در طرح موضوع حفظ قرآن
مدیرگروه آموزش رادیو قرآن تصریح کرد: ابتکار در انتخاب موضوع مانند ابتکار مقام معظم رهبری در تربیت 10 میلیون حافظ قرآن کریم، ابتکار در تعیین نوع مخاطب از نظر سنّی، ابتکار در ویژگیها و اقتضائات مناسب با رادیو از جمله مواردی است که میتوان با استفاده از آن ضریب نفوذ برنامههای آموزش قرآن را در رادیو افزایش داد.
وی تصریح کرد: برنامههای آموزشی رسانه باید به همراه ارزیابی باشد و برای ارزیابی میتوان با ارتباط با مراکز مختلف، آزمونهای ارزیابی را برای شرکتکنندگان برگزار کرد. مزیت این کار این است که رسانه خود مستقیماً وارد بحثهای اجرایی و ارزیابی نخواهد شد.
لاله افتخاری، رئیس فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس شورای اسلامی بود که در خصوص بودجههای قرآنی تصریح کرد: در کلان بودجه، رشد قابل توجهی مشاهده میشود که البته باید همراه با بحث شفافیت هدفمند شدن یارانهها باشد.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارداشت: 200 میلیارد تومان بودجه قرآنی برای سال 93 پيشنهاد شده است ولی ما این را کافی نمیدانیم. بحث تحصیل رایگان حافظان قرآن نيز در لایحه آمده است که از این جهت جای تشکر دارد زیرا سالهای قبل ما در مجلس این را به لایحه اضافه میکردیم.
دریافت فقط 10 میلیارد تومان از بودجه قرآنی 1392
وی در پايان گفت: البته بحث معافیتهای مالیاتی موسسات قرآنی نیز مطلبی بود که در لایحه نیامده بود و باید آن را اضافه کرد. همچنین برای سال 92 از 600 میلیارد تومان فقط 10 میلیارد تومان دریافت شد و با پیگیریهای بیشتر به دنبال دریافت 300 میلیارد دیگر هستیم.
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